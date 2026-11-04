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04.11.2026 07:47

Ο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα «ακούσει» τους ταξιτζήδες

04.11.2026 07:47
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Μια ενδιαφέρουσα απάντηση «έβγαλε» η χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, η οποία αφορά τους ιδιοκτήτες ταξί.

Ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής του μετέφερε αίτημα του κλάδου να δώσει η κυβέρνηση παράταση δύο ετών στην υποχρέωση αντικατάστασης των οχημάτων ταξί με ηλεκτροκίνητα, λέγοντάς του, μάλιστα, ότι δέχθηκε πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα.

Απαντώντας, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «αν σας έστειλαν 100 μηνύματα, οφείλω να το ακούσω αυτό το οποίο λέτε», χωρίς, πάντως, να δεσμευτεί ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα.

Εν πάση περιπτώσει, για την ιστορία να πούμε ότι στην Αττική κυκλοφορούν περίπου 14.000 ταξί, αριθμός διόλου ευκαταφρόνητος, ιδίως αν κάποιος τον αναγάγει σε… ψήφους.

Για να δούμε.

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