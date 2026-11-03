Δημοσκόπηση Alco: Ξανά ο Δένδιας πιο δημοφιλής υπουργός – Ποιοι μπήκαν στην πεντάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σταθερά πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναδεικνύεται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Ο επτανήσιος πολιτικός συγκέντρωσε στη δημοσκόπηση της Alco 22%, δεύτερος έρχεται ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με 13%, τρίτος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με 9%, τέταρτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με 7% και πέμπτος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με 5%.
Το ίδιο ερώτημα, όταν τέθηκε σε ψηφοφόρους της ΝΔ, το 49% απάντησε Νίκος Δένδιας ενώ το 35% Άδωνις Γεωργιάδης.
Διαβάστε επίσης
Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI
Τα μπουζούκια φταίνε για την ακροδεξιά; Η απάντηση Δουδωνή με… Ανδρέα Παπανδρέου
Έπος: Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να κάνουν το Οχάιο…πολιτεία (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.