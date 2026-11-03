Δημοσκόπηση Alco: Ξανά ο Δένδιας πιο δημοφιλής υπουργός – Ποιοι μπήκαν στην πεντάδα

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Σταθερά πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναδεικνύεται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο επτανήσιος πολιτικός συγκέντρωσε στη δημοσκόπηση της Alco 22%, δεύτερος έρχεται ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με 13%, τρίτος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με 9%, τέταρτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με 7% και πέμπτος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με 5%.

Το ίδιο ερώτημα, όταν τέθηκε σε ψηφοφόρους της ΝΔ, το 49% απάντησε Νίκος Δένδιας ενώ το 35% Άδωνις Γεωργιάδης.

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