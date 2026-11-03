Έπος: Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να κάνουν το Οχάιο…πολιτεία (Video)

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Σαρδάμ; Άγνοια; Πανικός; Ό,τι κι αν είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ κατόρθωσε να… γράψει ιστορία, καθώς προειδοποίησε τους ψηφοφόρους στο Οχάιο ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές, τότε θα το μετατρέψουν σε… Πολιτεία.
Για την ιστορία,το Οχάιο είναι Πολιτεία των ΗΠΑ από το 1803, οπότε μάλλον ο κίνδυνος που περιέγραψε ο υιός Τραμπ δεν υφίσταται.
Donald Trump Jr. warned that Democrats will “make Ohio a state.” Folks, Ohio has been a state since 1803. That’s 223 YEARS. I’m genuinely curious what he thinks Ohio has been this entire time. You cannot make this stuff up. https://t.co/GdWzaTiCx8— Brian Allen (@allenanalysis) November 2, 2026
Άλαλα τα χείλη των ευσεβών…
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