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03.11.2026 15:04

Έπος: Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να κάνουν το Οχάιο…πολιτεία (Video)

03.11.2026 15:04
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Σαρδάμ; Άγνοια; Πανικός; Ό,τι κι αν είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ κατόρθωσε να… γράψει ιστορία, καθώς προειδοποίησε τους ψηφοφόρους στο Οχάιο ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές, τότε θα το μετατρέψουν σε… Πολιτεία.

Για την ιστορία,το Οχάιο είναι Πολιτεία των ΗΠΑ από το 1803, οπότε μάλλον ο κίνδυνος που περιέγραψε ο υιός Τραμπ δεν υφίσταται.

Άλαλα τα χείλη των ευσεβών…

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:48
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