Πιερρακάκης: Δεκαπλασιασμός προστίμων στους servicers και σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις με εξωδικαστικό, μετά την κατακραυγή για το άρθρο 23

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Δύο παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κι ενόψει της αυριανής συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ στην Ολομέλεια. Οι παρεμβάσεις, σημειώνεται έρχονται μετά την κατακραυγή για το άρθρο 23 το οποίο αποσύρθηκε, με τον υπουργό να υποστηρίζει ότι αυτό έγινε προκείμενου να αφαιρεθεί από την αντιπολίτευση κάθε πρόσχημα ενώ ιδιαιτέρως επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο κατηγόρησε για «συνωμοσιολογία» σχετικά με το χθεσινό του ερώτημα «ποιοι υπαγόρευσαν το άρθρο στην κυβέρνηση».

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την θεσμοθέτηση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που προχωρούν σε ρύθμιση των χρεών τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που παρουσίασε ο υπουργός:

Το επιτόκιο καθορίζεται σε 3% ετησίως και παραμένει σταθερό για το σύνολο της διάρκειας της ρύθμισης. Η εφαρμογή του δεν εξαρτάται από το εάν οι οφειλές καλύπτονται από εμπράγματες ή άλλες ειδικές εξασφαλίσεις, ούτε από την κατηγορία του χρηματοδοτικού φορέα.

Η εφαρμογή του σταθερού επιτοκίου καθίσταται υποχρεωτικός όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Η δεύτερη παρέμβαση προβλέπει δεκαπλασιασμό του προστίμου που επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδας στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε περίπτωση παραβάσεων, δηλαδή αύξηση από τα 500.000 ευρώ σε 5 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό με αυτό τον τρόπο καθίσταται σημαντικά επαχθέστερη για τους servicers την παραβίαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, καθώς το μέγιστο πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.

Στον αντίποδα των επικρίσεων της αντιπολίτευσης ο υπουργός επισήμανε πως αυτές οι δύο παρεμβάσεις αποτυπώνουν την πολιτική βούληση της κυβέρνησης «να ελαφρύνουμε το βάρος για όσους αγωνίζονται για να πληρώσουν χρέη».

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