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03.11.2026 16:48

Ισπανία: Μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των τρένων μετά τα πολύνεκρα δυστυχήματα – «Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών»

03.11.2026 16:48
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Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη, 3/11, ότι εργάζεται «αδιάκοπα» για «ανακτήσει την εμπιστοσύνη» του πληθυσμού, έπειτα από δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου που αναβίωσαν τα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του δεύτερου μεγαλύτερου στον κόσμο δικτύου υψηλής ταχύτητας.

«Δεσμευόμαστε να εργαστούμε αδιάκοπα προκειμένου να αποκτήσουμε και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πούεντε, έπειτα από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, ο υπουργός, που απέρριψε τα αιτήματα να παραιτηθεί μετά τη σύγκρουση δύο τρένων την περασμένη Τετάρτη στην Ούρντα (69 νεκροί), παρουσίασε στους δημοσιογράφους ένα «έκτακτο σχέδιο για να ενισχυθεί η ασφάλεια του δικτύου υψηλής ταχύτητας» καθώς και σχέδιο βοήθειας στους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων.

«Τα τρομερά δυστυχήματα που συνέβησαν στη γραμμή Μαδρίτη-Σεβίλλη μάς δείχνουν την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί αυτό το σύστημα και να βελτιωθούν τα πρωτόκολλα δράσης του», παραδέχθηκε.

«Στο εξής, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κέντρο ελέγχου, όταν δεν διαθέτει τη βοήθεια συστημάτων αυτόματου μπλοκαρίσματος (…) θα επιτηρούνται και θα πρέπει να αξιολογούνται από τουλάχιστον έναν δεύτερο συνάδελφο», ανακοίνωσε.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας και τα νέα μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η τραγωδία της Ούρντα στις 28 Οκτωβρίου πιθανόν να συνδέεται με ένα λάθος σε κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, έπειτα από βλάβη στα πληροφορικά συστήματα.

Οι έρευνες κατέδειξαν ότι ένας χειριστής είχε επιτρέψει την επανάληψη της κυκλοφορίας και είχε δώσει το ελευθέρας σε ένα από τα τρένα να ξαναξεκινήσει ενώ ένα άλλο τρένο βρισκόταν σταματημένο στην ίδια σιδηροτροχιά, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση μερικά λεπτά αργότερα.

Ο Όσκαρ Πουέντε ανακοίνωσε προσωρινή μείωση των δρομολογίων των τρένων σε αυτή τη γραμμή ανάμεσα στη Μαδρίτη και την Ανδαλουσία, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφάλισης. Η γραμμή αυτή, που εγκαινιάστηκε το 1992, ήταν η πρώτη γραμμή υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία.

Ο Όσκαρ Πουέντε δήλωσε εξάλλου ότι οι υπεύθυνοι θα «βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των ελεγκτών και θα ενισχύσουν το προσωπικό» μερικές ημέρες έπειτα από απεργία του κύριου συνδικάτου των μηχανοδηγών (SEMAF), που ζητεί περισσότερο προσωπικό και βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, λιγότερο από έναν χρόνο μετά το δυστύχημα στην Αδαμούθ, τον Ιανουάριο (46 θάνατοι).

Το συνδικάτο κάλεσε σε νέα απεργία στις 10 και 12 Νοεμβρίου στη δεύτερη στον κόσμο χώρα με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Γενική απεργία προβλέπεται στις 11 Νοεμβρίου στην Ισπανία, τρεις εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

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