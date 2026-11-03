Πότε κλείνουν οι κάλπες στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα σε ώρα Ελλάδας, πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

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Καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, το ενδιαφέρον στρέφεται στις λεγόμενες πολιτείες-κλειδιά, που αναμένεται να κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι κάλπες δεν κλείνουν ταυτόχρονα σε όλες τις πολιτείες, λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στη νύχτα. Ωστόσο, η καταμέτρηση ενδέχεται να κρατήσει αρκετές ώρες ή και ημέρες, μέχρι να γίνει σαφές ποιο κόμμα θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα κλείνουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 4/11/, για την Ελλάδα, ενώ η ψηφοφορία ολοκληρώνεται αρκετές ώρες αργότερα στις δυτικές πολιτείες.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

01:00: Κλείνουν οι πρώτες κάλπες στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι.

Κλείνουν οι πρώτες κάλπες στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι. 02:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Τζόρτζια.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Τζόρτζια. 02:30: Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και στο Οχάιο.

Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και στο Οχάιο. 03:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν και του Τέξας, καθώς και κατά κανόνα στο Κάνσας.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν και του Τέξας, καθώς και κατά κανόνα στο Κάνσας. 04:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα, στη Νέα Υόρκη και στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στη δυτικότερη ζώνη ώρας.

Κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα, στη Νέα Υόρκη και στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στη δυτικότερη ζώνη ώρας. 05:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Νεβάδα.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Νεβάδα. 06:00: Αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στις δυτικότερες περιοχές της Αλάσκας.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στις δυτικότερες περιοχές της Αλάσκας. 07:00 και μετά: Στις 07:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, με την ψηφοφορία να ολοκληρώνεται στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Η Αλάσκα αναμένεται να βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων πολιτειών που θα ολοκληρώσουν την εκλογική διαδικασία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των διαφορετικών ζωνών ώρας.

Πότε θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα – Γιατί μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ημέρες

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την έκβαση των εκλογικών αναμετρήσεων αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστές μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, τα αρχικά δεδομένα δεν θα δίνουν απαραίτητα σαφή εικόνα για τη συνολική έκβαση της μάχης του Κογκρέσου.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι πρώτες ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως πολιτείες και περιφέρειες όπου το αποτέλεσμα θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμο.

Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη συνέχεια σε πολιτείες όπως το Οχάιο και το Μέιν, όπου οι κάλπες κλείνουν στις 02:30 και στις 03:00 αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις ενδέχεται να προσφέρουν τις πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις για τις διαθέσεις των ψηφοφόρων σε πολιτείες όπου η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ανοιχτή.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναμένεται να αξιοποιήσουν στατιστικά μοντέλα, exit polls και τα πρώτα καταμετρημένα ψηφοδέλτια, προκειμένου να διαμορφώσουν προβλέψεις για την έκβαση επιμέρους αναμετρήσεων.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η τελική εικόνα να καθυστερήσει σημαντικά, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπου η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι πολύ μικρή ή όπου μεγάλο μέρος της επιστολικής ψήφου καταμετράται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα επικρατήσει στις περισσότερες αναμετρήσεις, αλλά ποιο θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες έδρες για να ελέγξει τη Βουλή και τη Γερουσία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών έως το τέλος της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

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