Την Πέμπτη απολογούνται οι 11 για το κύκλωμα στην πολεοδομία Κατερίνης – Οι ταρίφες για τις «εξυπηρετήσεις» και η παράδοση 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη (5/11) έλαβαν οι 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα που δρούσε στην πολεοδομία της Κατερίνης.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που έγινε τον Δεκέμβρη του 2025 για ιδιώτη μηχανικό που ζήτησε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης. Στη δικογραφία κατονομάζονται 64 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο διευθυντής της υπηρεσίας και επτά ιδιώτες μηχανικοί.

Το κύκλωμα ζητούσε ταρίφα 150 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας και 6.000 με 7.000 ευρώ για νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Χρησιμοποιούσαν συνθηματικές εκφράσεις και χειρονομίες για τον καθορισμό των ποσών.

Τα χρήματα φέρεται να παραδίδονταν σε φακέλους ή ατζέντες, ακόμη και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να μην κινούνται υποψίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα ανταλλάγματα δεν ήταν χρηματικά, αλλά περιλάμβαναν έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αγαθά.

Ο δικηγόρος του διευθυντή της Πολεοδομίας υποστήριξε ότι ο πελάτης του εκτελούσε παράλληλη αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία Φιρινίδη και Μανησιώτη: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα, είναι εθισμένος στον τζόγο», κατέθεσε η 35χρονη πριν πάρει το δρόμο για τη φυλακή

Δίκη για τα Τέμπη: «Ένιωθα να καίγομαι ζωντανή – Ήταν ένα σκηνικό πολέμου» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις επιζώντων της αμαξοστοιχίας

Οργή από τη μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: «Το δικαστήριο αρνήθηκε αναβολή, η πρόεδρος είπε ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία μου»