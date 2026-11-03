Αποστολάκη: «Δεν δεχόμαστε από τον Πιερρακάκη μαθήματα υπεύθυνης αντιπολίτευσης»-  Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη, κατά την επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ιδιωτικό χρέος, επισημαίνοντας πως το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών και αντιπαραθέτει τη δική του ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.

«Μαθήματα υπευθυνότητας το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται από τον κ. Πιερρακάκη», υπογράμμισε, απαντώντας σε σχετική αναφορά του υπουργού κατά την τοποθέτησή του.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «συγκινητική προσπάθεια διαχείρισης του πολιτικού κόστους της κυβέρνησης Μητσοτάκη», επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός επιστρατεύτηκε στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής «φέρνοντας δήθεν δώρα». «Γιατί σήμερα ανακαλύψατε την ανάγκη πολλαπλασιασμού των προστίμων και παρέμβασης στο επιτόκιο του εξωδικαστικού μηχανισμού;», διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες εξαγγελίες του Υπουργού με βίντεο που είχε αναρτήσει παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο στις 3 Οκτωβρίου.

Κατηγόρησε παράλληλα τον κ. Πιερρακάκη ότι επιχείρησε να αναζωπυρώσει τον μνημονιακό δικομματισμό, αποφεύγοντας την ουσιαστική αντιπαράθεση για το ιδιωτικό χρέος. «Τσίπρας και Μητσοτάκης υπήρξαν και οι δυο πολύ αποτελεσματικοί για την ίδρυση και ασύδοτη λειτουργία funds και servicers», επισήμανε.

Χαρακτήρισε την απόσυρση του άρθρου 23 «σημαντική κοινοβουλευτική νίκη στα έδρανα της Βουλής όπου και συντελέστηκε», Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απέρριψε ως ψευδή τον ισχυρισμό του Υπουργού ότι η επίμαχη διάταξη δεν δυσχέραινε τη θέση των οφειλετών. Όπως εξήγησε, η μετατροπή μιας ιδιωτικής συμφωνίας ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο στερούσε από τους δανειολήπτες ένα κρίσιμο στάδιο δικαστικής προστασίας. «Τα στάδια της δικαστικής προστασίας δεν αποτελούν γραφειοκρατικό στάδιο», υπογράμμισε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης δεν αίρει τον προσχηματικό χαρακτήρα της κυβερνητικής επίκλησης της προστασίας των δανειοληπτών, καθώς παραμένουν σοβαρές προβληματικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, η κυβέρνηση διατηρεί αντίστοιχη πρόβλεψη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, για την κατάργηση της οποίας το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τροπολογία.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, επισήμανε ότι το 2025 καταγράφηκαν 25.565 ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί κατοικιών και κατοικιών με οικόπεδο, έναντι 4.536 το 2021, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμεναν στα 78,4 δισ. ευρώ.

Επέκρινε επίσης την κατάργηση του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, τις προκαταβολές έως 15% για τη ρύθμιση οφειλών, τη μη εφαρμογή της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και το κερδοσκοπικό επιτόκιο που η κυβέρνηση επιβάλει για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να εισαχθεί άμεσα προς συζήτηση στη Βουλή η ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με προστασία της κύριας κατοικίας, αναμόρφωση του εξωδικαστικού μηχανισμού και 120 δόσεις.

Υπογράμμισε ότι σήμερα συγκρούονται δύο διακριτές προγραμματικές προτάσεις, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που διευκολύνει τα funds και τους servicers, και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που εξασφαλίζει πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες.

Διαβάστε επίσης

Πιερρακάκης: Δεκαπλασιασμός προστίμων στους servicers και σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις με εξωδικαστικό – Επίθεση σε Τσίπρα

Νέα επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί να ταΐσει τον κόσμο με «πίτσες» και «χωριάτικα», ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει

Μητσοτάκης (Alpha 989): Ο Τσίπρας έβγαλε το σκληρό έγκλημα από τις φυλακές – Ακοστολόγητο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ