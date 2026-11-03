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03.11.2026 19:10

Τσίπρας σε Μητσοτάκη για ποινικό κώδικα: Να δώσει ονόματα και διευθύνσεις για τα γραμμάτια που λέει ότι εξαργύρωσα

03.11.2026 19:10
Tsipras

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Με βίντεο απαντά ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης σε συνέντευξή του στον Alpha Radio 989 και σε σκληρό τόνο τον καλεί να απαντήσεις με ονόματα και διευθύνσεις στον ισχυρισμό που διατύπωσε σχετικά «με ποια γραμμάτια εξαργύρωσε» ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, «κρατώντας τη Βουλή ανοιχτή για τον ποινικό κώδικα».

«Ο κος Μητσοτάκης διερωτήθηκε σήμερα γιατί τον αποκάλεσα αρχιερέα της διαφθοράς» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει: «Δεν έχει παρά να παρακολουθήσει ξανά τις συνεντεύξεις του ανιψιού του κου Δημητριάδη, που μέχρι να φάει τη σφαίρα για λογαριασμό του, ήταν το αφεντικό του Μαξίμου.

Για άλλη μια φορά όμως επιχείρησε να αφήσει λάσπη και υπονοούμενα για μένα.

Αυτή τη φορά με αφορμή μια μεγάλη μεταρρύθμιση, την συνολική αναμόρφωση του ποινικού κώδικα για πρώτη φορά στη χώρα μετά το 1950.

Για να τελειώνει λοιπόν αυτό το καλαμπούρι, ξεκαθαρίζω:

Την ολική μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, ως είθισται, δεν τη συντάσσει η κυβέρνηση αλλά πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Έτσι και έγινε, με τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες του νομικού κόσμου της χώρας μας.

Αυτοί συνέταξαν τον κώδικα με πολύχρονη προεργασία που είχε ξεκινήσει από το 2010.

Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019.

Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας.
Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία.

Ονόματα και διευθύνσεις.

Όπως μίλησα εγώ όταν ο ίδιος έσπευσε τον Νοέμβρη του ’19, να τροποποιήσει τον νέο κώδικα για να δώσει ποινική ασυλία στους τραπεζίτες.

Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο.

Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα;

Να μιλήσει λοιπόν με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κος Μητσοτάκης.

Αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί.

Ως εδώ», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.

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