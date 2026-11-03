search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 20:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 18:46

Αυγερινοπούλου για «Χωριάτικο»: Έχω χωρίσει εδώ και επτά χρόνια – Δεν έχω καμία σχέση

03.11.2026 18:46
avgerinopoulou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Απάντηση σε σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Documento, απαντά η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Αυγερινοπούλου, που αφορά στην εμπλοκή του συζύγου της στην υπόθεση «Χωριάτικο».

«Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.

Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

ΠΑΣΟΚ: Η βουλευτής της ΝΔ και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις

«Καθαρές απαντήσεις» από τη βουλευτή της ΝΔ και την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για το πόθεν έσχες του 2019 της Διονυσίας Αυγερινοπούλου.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento ο πρώην σύζυγος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσίας Αυγερινοπούλου, φέρεται να είναι συνέταιρος του ‘Mr. Χωριάτικου’ με offshore δεκάδων εκατομμυρίων. Επιπλέον το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι στις δηλώσεις πόθεν έσχες της κας. Αυγερινοπούλου το 2019, όταν και επανεξελέγη βουλευτής, απουσιάζει η δήλωση περιουσιακών στοιχείων του συζύγου της, καθώς δηλώνει άγαμη».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις, χωρίς τις συνηθισμένες υπεκφυγές».

Καταληκτικά αναφέρει ότι αναμένει τις εξηγήσεις και θα επανέλθει.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Μείζον θέμα ηθικής τάξης για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη»

«Από τα στοιχεία που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα documentonews.gr αναφορικά με την εμπλοκή της βουλεύτριας Ηλείας της ΝΔ, Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, στο σκάνδαλο που αφορά την επιχείρηση “Χωριάτικο”, προκύπτει μείζον θέμα ηθικής τάξης για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει:

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύντροφος της κ. Αυγερινοπούλου, Π. Μακρής, εμπλέκεται στη δικογραφία του συγκεκριμένου σκανδάλου απάτης και φοροδιαφυγής, ως συνέταιρος του προφυλακισμένου Αγγ. Γιαννακόπουλου, καθώς εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος offshore εταιρείας που πραγματοποιούσε δοσοληψίες με την εταιρεία “Χωριάτικο”.

Σε ό,τι αφορά την κα Αυγερινοπούλου, αν και επισήμως δηλώνει άγαμη, σειρά δημοσιευμάτων την εμφανίζουν είτε ως σύντροφο είτε και ως σύζυγο με τον κ. Μακρή. Είναι προφανές πως όλα τα παραπάνω χρήζουν άμεσων εξηγήσεων από το ίδιο το κόμμα της, το οποίο επιχειρεί, αυτή την περίοδο, να παραστήσει την προστάτιδα δύναμη της τάξης και της ηθικής…».

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Παπασταύρου: Τα 20 σημεία του νομοσχεδίου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη χωροταξία και το περιβάλλον

Αποστολάκη: «Δεν δεχόμαστε από τον Πιερρακάκη μαθήματα υπεύθυνης αντιπολίτευσης»-  Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών 

Γεραπετρίτης: Ενδεχόμενη παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nicolas-cage-new
LIFESTYLE

Νίκολας Κέιτζ: Τρύπα «κατάπιε» μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού – «Είμαι λίγο άστεγος»

syros new
ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

cavicular
ΚΟΣΜΟΣ

Από το bodybuilding στην ανδρόσφαιρα: Τι σημαίνει το «mogging», που αναδείχθηκε σε λέξη της χρονιάς 

xrysoxoidis kaklamani mhtsotakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 20:02
nicolas-cage-new
LIFESTYLE

Νίκολας Κέιτζ: Τρύπα «κατάπιε» μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού – «Είμαι λίγο άστεγος»

syros new
ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

1 / 3