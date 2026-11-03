Αυγερινοπούλου για «Χωριάτικο»: Έχω χωρίσει εδώ και επτά χρόνια – Δεν έχω καμία σχέση

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Απάντηση σε σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Documento, απαντά η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Αυγερινοπούλου, που αφορά στην εμπλοκή του συζύγου της στην υπόθεση «Χωριάτικο».

«Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.

Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

ΠΑΣΟΚ: Η βουλευτής της ΝΔ και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις

«Καθαρές απαντήσεις» από τη βουλευτή της ΝΔ και την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για το πόθεν έσχες του 2019 της Διονυσίας Αυγερινοπούλου.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento ο πρώην σύζυγος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσίας Αυγερινοπούλου, φέρεται να είναι συνέταιρος του ‘Mr. Χωριάτικου’ με offshore δεκάδων εκατομμυρίων. Επιπλέον το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι στις δηλώσεις πόθεν έσχες της κας. Αυγερινοπούλου το 2019, όταν και επανεξελέγη βουλευτής, απουσιάζει η δήλωση περιουσιακών στοιχείων του συζύγου της, καθώς δηλώνει άγαμη».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις, χωρίς τις συνηθισμένες υπεκφυγές».

Καταληκτικά αναφέρει ότι αναμένει τις εξηγήσεις και θα επανέλθει.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Μείζον θέμα ηθικής τάξης για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη»

«Από τα στοιχεία που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα documentonews.gr αναφορικά με την εμπλοκή της βουλεύτριας Ηλείας της ΝΔ, Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, στο σκάνδαλο που αφορά την επιχείρηση “Χωριάτικο”, προκύπτει μείζον θέμα ηθικής τάξης για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει:

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύντροφος της κ. Αυγερινοπούλου, Π. Μακρής, εμπλέκεται στη δικογραφία του συγκεκριμένου σκανδάλου απάτης και φοροδιαφυγής, ως συνέταιρος του προφυλακισμένου Αγγ. Γιαννακόπουλου, καθώς εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος offshore εταιρείας που πραγματοποιούσε δοσοληψίες με την εταιρεία “Χωριάτικο”.

Σε ό,τι αφορά την κα Αυγερινοπούλου, αν και επισήμως δηλώνει άγαμη, σειρά δημοσιευμάτων την εμφανίζουν είτε ως σύντροφο είτε και ως σύζυγο με τον κ. Μακρή. Είναι προφανές πως όλα τα παραπάνω χρήζουν άμεσων εξηγήσεων από το ίδιο το κόμμα της, το οποίο επιχειρεί, αυτή την περίοδο, να παραστήσει την προστάτιδα δύναμη της τάξης και της ηθικής…».

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