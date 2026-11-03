Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

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Τη συναισθηματική και οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται για πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η εργασία μακριά από τον τόπο τους περιέγραψε η Αγγελική, δασκάλα από την Αθήνα που υπηρετεί στο Φόδελε της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» του ΚΡΗΤΗ TV, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν αναφέρθηκε στην απόσταση που τη χωρίζει από την οικογένειά της.

Η προσωπική της εμπειρία έφερε στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι εκπαιδευτικοί καλούνται να εργαστούν μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους, αλλάζοντας κάθε χρόνο τόπο διαμονής και προσαρμόζοντας τη ζωή τους σε νέα δεδομένα. Μάλιστα, η αβεβαιότητα για την περιοχή στην οποία θα τοποθετηθούν την επόμενη σχολική χρονιά καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον προγραμματισμό της προσωπικής τους ζωής.

Προσπάθεια για επιβίωση με 850 ευρώ τον μήνα

Κάθε νέα τοποθέτηση μακριά από τον τόπο κατοικίας τους σημαίνει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μια νέα αναζήτηση κατοικίας και την ανάγκη να οργανώσουν από την αρχή την καθημερινότητά τους. Το μηνιαίο εισόδημά τους, που διαμορφώνεται περίπου στα 850 ευρώ, καλείται να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως το ενοίκιο, οι λογαριασμοί, η διατροφή και οι μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, το οικονομικό αδιέξοδο οδηγεί αρκετούς εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση δεύτερης δουλειάς. Η απασχόληση στην εστίαση ή σε εποχικές επιχειρήσεις αποτελεί για ορισμένους αναγκαία λύση, ώστε να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον εισόδημα.

Ακριβά ενοίκια και αναγκαστικές μετακομίσεις

Τις δυσκολίες που συναντούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εργάζονται μακριά από την κατοικία τους, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγη, ανέδειξε και η Ελένη Κόκκωνη, εκπαιδευτικός από την Τρίπολη, η οποία μοιράστηκε τη δική της εμπειρία.

Όπως ανέφερε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με υπέρογκα μισθώματα, ενώ παράλληλα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυθαίρετους περιορισμούς από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών. Στις πρακτικές που κατήγγειλε περιλαμβάνονται όρια στην κατανάλωση νερού, αλλά και απαγορεύσεις σχετικά με τη φιλοξενία φίλων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και κατά την τουριστική περίοδο, καθώς κάποιοι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να αποχωρήσουν από τα σπίτια που νοικιάζουν, προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν στη συνέχεια μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Οι μαρτυρίες της Αγγελικής και της Ελένης Κόκκωνη, όπως παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής», αποτυπώνουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται πολλοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα, προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σχολείων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, στεγαστική ανασφάλεια και την απόσταση από τις οικογένειές τους.

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