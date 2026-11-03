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03.11.2026 17:51

Φρίκη στην Αττική: Χειροπέδες σε 52χρονο για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών

03.11.2026 17:51
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Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περισσότερα από 3.900 αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ορισμένα από τα οποία απεικόνιζαν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής, 30/10, σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης ειδικής ομάδας αστυνομικών που διερευνούσε την πιθανή τέλεση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Κατά την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διατηρούσε μεγάλο αριθμό ψηφιακών αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ψηφιακό φάκελο με περισσότερα από 3.900 αρχεία, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά πειστήρια και το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Τα ευρήματα περιλήφθηκαν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για πορνογραφία ανηλίκων, με τον 52χρονο να οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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