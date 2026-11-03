Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

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Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σύρου η απαράδεκτη συμπεριφορά επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, ο οποίοι υπέπεσαν σε πράξεις προσβολής της δημοσίας αιδούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης που εξυπηρετεί τον παιδικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και την Ιερά Μονή, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων, οι οποίοι ζητούν την επιβολή κυρώσεων και τη λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία της εικόνας του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθυντής του Παιδικού Σταθμού «Στην Παλάμη του Θεού» με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επίσκεψης ομάδας επιβατών του κρουαζιερόπλοου Crown Iris στην Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου.

Συγκεκριμένα μέλη της ομάδας προέβησαν σε πράξη κατάφωρης ασέβειας και προσβολής τόσο του ιερού χώρου όσο και της στοιχειώδους δημόσιας ευπρέπειας, καθώς, επιδεικνύοντας τα γεννητικά τους όργανα, ούρησαν στον κοινό χώρο στάθμευσης της Ιεράς Μονής και του Παιδικού Σταθμού.

Η ανακοίνωση του Διευθυντή του Παιδικού Σταθμού «Στην Παλάμη του Θεού»

ΠΡΟΣ Τους υπευθύνους και διοργανωτές των επισκέψεων του κρουαζιερόπλοου Crown Iris στη Σύρο

ΘΕΜΑ: Επίσημη αναφορά – διαμαρτυρία για σοβαρό περιστατικό προσβλητικής συμπεριφοράς επισκεπτών

Κύριοι, Με ιδιαίτερη λύπη, αλλά και έντονη αγανάκτηση, είμαστε υποχρεωμένοι να σας γνωστοποιήσουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επίσκεψης ομάδας επιβατών του κρουαζιερόπλοου Crown Iris στην Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου.

Η Ιερά Μονή έχει κοινό αύλιο χώρο με τον Παιδικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου «Στην Παλάμη του Θεού», στον οποίο καθημερινά φοιτούν μικρά παιδιά και προσέρχονται γονείς και εκπαιδευτικοί. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης, μέλη της ομάδας προέβησαν σε πράξη κατάφωρης ασέβειας και προσβολής τόσο του ιερού χώρου όσο και της στοιχειώδους δημόσιας ευπρέπειας, καθώς, επιδεικνύοντας τα γεννητικά τους όργανα, ούρησαν στον κοινό χώρο στάθμευσης της Ιεράς Μονής και του Παιδικού Σταθμού.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα έκπληκτα και απορημένα μάτια εκπαιδευτικών, γονέων και, το σοβαρότερο όλων, μικρών μαθητών του Παιδικού Σταθμού. Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για μια απρεπή συμπεριφορά επισκεπτών, αλλά για πράξη που προσέβαλε ταυτόχρονα έναν χώρο λατρείας, έναν χώρο εκπαίδευσης και φροντίδας μικρών παιδιών και τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο συγκεκριμένος χώρος εποπτεύεται από κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας, γεγονός που καθιστά δυνατή, εφόσον απαιτηθεί και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών, τη διερεύνηση και τεκμηρίωση του περιστατικού.

Ο Χριστιανισμός και, κατ’ επέκταση, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και οι λοιπές χριστιανικές ομολογίες, θεμελιώνουν τη στάση τους απέναντι στον άλλο άνθρωπο στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, καταγωγής, πολιτισμού ή θρησκευτικής πίστης. Ο σεβασμός αυτός επεκτείνεται αυτονόητα και στην πίστη, στις παραδόσεις και στους χώρους λατρείας των άλλων θρησκειών. Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική κοινωνία, η ειρηνική συνύπαρξη δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην ανοχή του διαφορετικού, αλλά πρωτίστως στον αμοιβαίο σεβασμό.

Όπως εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι ένας χώρος λατρείας οποιασδήποτε θρησκείας πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευπρέπεια και σεβασμό, τον ίδιο σεβασμό δικαιούμαστε να απαιτούμε και για τους δικούς μας ιερούς χώρους. Η τοπική Εκκλησία της Σύρου έχει αποδείξει έμπρακτα αυτή τη στάση. Υποδέχεται με σεβασμό και φιλοξενία ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, πολιτισμών και θρησκευτικών πεποιθήσεων και διατηρεί τους Ιερούς Ναούς και τις Μονές της ανοικτούς σε όλους όσοι επιθυμούν να τους επισκεφθούν, χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό όφελος, ζητώντας μόνο τον αυτονόητο σεβασμό προς την ιερότητα των χώρων αυτών.

Παράλληλα, αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία του τουρισμού και της κρουαζιέρας για την οικονομία και τον βιοπορισμό πολλών κατοίκων της Σύρου. Για τον λόγο αυτό, η τοπική Εκκλησία έχει πολλές φορές σταθεί υποστηρικτικά και κατευναστικά απέναντι σε κοινωνικούς προβληματισμούς και αντιδράσεις που προκαλεί η έντονη τουριστική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια κλίματος φιλοξενίας, συνύπαρξης και σεβασμού.

Ταυτόχρονα, θεωρεί καθήκον της να προστατεύει την ιστορική, πνευματική και πολιτιστική φυσιογνωμία της Σύρου και την εικόνα ενός νησιού που επί αιώνες έχει μάθει να συνυπάρχει, να σέβεται και να φιλοξενεί το διαφορετικό. Η Εκκλησία γνωρίζει να ενώνει, να συγχωρεί και να νουθετεί ακόμη και εκείνον που την προσβάλλει. Η συγχώρηση, όμως, δεν σημαίνει αδιαφορία και η φιλοξενία δεν σημαίνει ανοχή στην προσβολή.

Υπάρχουν όρια που τίθενται από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δημόσια ευπρέπεια, την προστασία των παιδιών και τον στοιχειώδη σεβασμό προς έναν χώρο λατρείας. Τα όρια αυτά, στο συγκεκριμένο περιστατικό, παραβιάστηκαν κατά τρόπο απαράδεκτο. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να λάβετε άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα και να μεριμνήσετε ώστε οι επιβάτες και οι συνοδοί των οργανωμένων επισκέψεων να ενημερώνονται εκ των προτέρων ότι επισκέπτονται χώρους λατρείας και εκπαιδευτικές δομές, στους οποίους ο σεβασμός της ιερότητας, της δημόσιας ευπρέπειας και της παρουσίας ανήλικων παιδιών δεν είναι προαιρετικός, αλλά αυτονόητη υποχρέωση κάθε επισκέπτη.

Η Σύρος υποδέχεται τους επισκέπτες της με ευγένεια, πολιτισμό και φιλοξενία. Δικαιούται και απαιτεί τον ίδιο ακριβώς σεβασμό από εκείνους. Αναμένουμε την επίσημη τοποθέτησή σας επί του συγκεκριμένου περιστατικού, καθώς και την ενημέρωσή μας για τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε, ώστε παρόμοιες απαράδεκτες συμπεριφορές να μην επαναληφθούν. Με σεβασμό, Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Σύρου και Διευθυντής του Παιδικού Σταθμού «Στην Παλάμη του Θεού».

Πρωτοπρ. Φλαβιανός Αλμπέσκου, ΜΑ.

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