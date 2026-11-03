Οργή Δούκα κατά της Αττικό Μετρό: «Γιατί κλείσατε την πλατεία Εξαρχείων, αφού δεν προχωράτε το έργο;»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για πολλοστή φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε την Αττικό Μετρό να απομακρύνει την περίφραξη από την πλατεία Εξαρχείων, μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η διέλευση στο σημείο που εφάπτεται με την οδό Θεμιστοκλέους.

Τέσσερα χρόνια με λαμαρίνες. Μια πλατεία κλειστή. Μια γειτονιά σε αναμονή.



Το ερώτημα παραμένει: Γιατί κλείσατε την πλατεία Εξαρχείων, αφού δεν προχωράτε το έργο;



Οι κάτοικοι δικαιώθηκαν για την ελεύθερη διέλευση στη Θεμιστοκλέους.



Απαιτούμε πλήρη εφαρμογή της δικαστικής… pic.twitter.com/F7eyKzk6Y2 November 3, 2026

«Τέσσερα χρόνια με λαμαρίνες. Μια πλατεία κλειστή. Μια γειτονιά σε αναμονή. Το ερώτημα παραμένει: Γιατί κλείσατε την πλατεία Εξαρχείων, αφού δεν προχωράτε το έργο; Οι κάτοικοι δικαιώθηκαν για την ελεύθερη διέλευση στη Θεμιστοκλέους», σημειώνει ο Χάρης Δούκας και απαιτεί να εφαρμοστεί εδώ και τώρα η δικαστική απόφαση.

«Η Ελληνικό Μετρό και ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλουν να λογοδοτήσουν. Πότε θα δοθεί λύση; Πότε θα προχωρήσουν οι εργασίες; Η Αθήνα χρειάζεται το Μετρό. Χρειάζεται και τις πλατείες της. Κανείς δεν δικαιούται να στερεί από μια γειτονιά τον δημόσιο χώρο της επ’ αόριστον», συμπληρώνει.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες στο εργοτάξιο της πλατείας Εξαρχείων έχουν σταματήσει από τον Ιούλιο του 2025.

Διαβάστε επίσης

Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία Φιρινίδη και Μανησιώτη: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα, είναι εθισμένος στον τζόγο», κατέθεσε η 35χρονη πριν πάρει το δρόμο για τη φυλακή

Δίκη για τα Τέμπη: «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες» κατέθεσε η επιζώσα του κυλικείου