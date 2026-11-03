search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 22:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 20:04

Οργή Δούκα κατά της Αττικό Μετρό: «Γιατί κλείσατε την πλατεία Εξαρχείων, αφού δεν προχωράτε το έργο;»

03.11.2026 20:04
doukas-exarheia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για πολλοστή φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε την Αττικό Μετρό να απομακρύνει την περίφραξη από την πλατεία Εξαρχείων, μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η διέλευση στο σημείο που εφάπτεται με την οδό Θεμιστοκλέους.

«Τέσσερα χρόνια με λαμαρίνες. Μια πλατεία κλειστή. Μια γειτονιά σε αναμονή. Το ερώτημα παραμένει: Γιατί κλείσατε την πλατεία Εξαρχείων, αφού δεν προχωράτε το έργο; Οι κάτοικοι δικαιώθηκαν για την ελεύθερη διέλευση στη Θεμιστοκλέους», σημειώνει ο Χάρης Δούκας και απαιτεί να εφαρμοστεί εδώ και τώρα η δικαστική απόφαση. 

«Η Ελληνικό Μετρό και ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλουν να λογοδοτήσουν. Πότε θα δοθεί λύση; Πότε θα προχωρήσουν οι εργασίες; Η Αθήνα χρειάζεται το Μετρό.  Χρειάζεται και τις πλατείες της. Κανείς δεν δικαιούται να στερεί από μια γειτονιά τον δημόσιο χώρο της επ’ αόριστον», συμπληρώνει.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες στο εργοτάξιο της πλατείας Εξαρχείων έχουν σταματήσει από τον Ιούλιο του 2025.

Διαβάστε επίσης

Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία Φιρινίδη και Μανησιώτη: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα, είναι εθισμένος στον τζόγο», κατέθεσε η 35χρονη πριν πάρει το δρόμο για τη φυλακή

Δίκη για τα Τέμπη: «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες» κατέθεσε η επιζώσα του κυλικείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dietnis diastimikos stathmos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ψήφισαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες

kae-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

Iuliia Mendel
ΚΟΣΜΟΣ

Για «εσχάτη προδοσία» κατηγορείται πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι που μίλησε για αυτούς που πλουτίζουν από τον πόλεμο

serres
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συνελήφθη ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη για τη δολοφονία του

crown-iris
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Σύρου: Εκκενώθηκε το Crown Iris μετά από απειλή για βόμβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

sintagi-new
CUCINA POVERA

Τραχανάς σούπα με φέτα και σπιτικά κρουτόν

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 22:00
dietnis diastimikos stathmos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ψήφισαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες

kae-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

Iuliia Mendel
ΚΟΣΜΟΣ

Για «εσχάτη προδοσία» κατηγορείται πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι που μίλησε για αυτούς που πλουτίζουν από τον πόλεμο

1 / 3