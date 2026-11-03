Λιμάνι Σύρου: Εκκενώθηκε το Crown Iris μετά από απειλή για βόμβα

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Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (3/11) στο λιμάνι της Σύρου, έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», σημαίας Παναμά, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, συνολικά 1.537 άτομα.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr η απειλή διατυπώθηκε ανώνυμα μέσω του συστήματος ναυτικής ραδιοεπικοινωνίας VHF προς το κρουαζιερόπλοιο και όχι με τηλεφωνική κλήση, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι.

Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο παραμένουν σε αναμονή ειδικής Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, η οποία ταξιδεύει από την Αθήνα με πλωτό μέσο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στην επιχείρηση έχει κινητοποιηθεί ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών, ενώ έχει αναφερθεί και η συνδρομή ιδιώτη δύτη για τον έλεγχο του υποθαλάσσιου τμήματος του πλοίου.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, με το κρουαζιερόπλοιο να παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, ενώ οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί προληπτικά.

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