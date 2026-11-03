«Είμαι η Σόνια, η διαδικτυακή μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη» – Θύμα απάτης ο ηθοποιός

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Διαδικτυακό προφίλ με το όνομα «Sonia» συστηνόταν σε χρήστες του instagram σαν «προσωπική διαδικτυακή μάνατζερ» του Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο ηθοποιός με ανάρτηση του προειδοποίησε τους ακολούθους ότι δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο προφίλ.

Η «Sonia» προσέγγιζε χρήστες του instagram, λέγοντας ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είδει το προφίλ όταν κοίταζε τα σχόλια και εντυπωσιάστηκε. «Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας. Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας», αναφέρει το σχετικό μήνυμα.

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