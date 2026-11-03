search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 08:12
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

03.11.2026 07:30

Τραχανάς σούπα με φέτα και σπιτικά κρουτόν

03.11.2026 07:30
sintagi-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια πεντανόστιμη σούπα που αποτελεί το comfort food (φαγητό της παρηγοριάς) των Ελλήνων και φέρνει στο νου αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και τη ζωή στο χωριό.

Ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα με ξινό τραχανά, βούτυρο και λίγη φέτα και είναι η ιδανική συνταγή για το κρύο, όταν αναζητάς κάτι απλό, ζεστό και θρεπτικό.

Υλικά για τη Συνταγή

1 φλιτζάνι  τραχανά ξινό

4 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1 φλιτζάνι φρέσκο γάλα, πλήρες

3 φλιτζάνια νερό, από τον βραστήρα

Αλατοπίπερο κατά βούληση

100 γραμμάρια φέτα, χοντροτριμμένη

Για τα σπιτικά κρουτόν

1 μεγάλη φέτα μπαγιάτικο ψωμί, κατά προτίμηση χωριάτικο

Λίγο ελαιόλαδο

Ρίγανη ξερή

Εκτέλεση

1. Ξεκινήστε λιώνοντας το μισό βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

2. Προσθέστε τον τραχανά και ανακατέψτε καλά με ξύλινη κουτάλα ώστε να καλυφθεί πλήρως από το βούτυρο.

3. Ρίξτε το γάλα και το ζεστό νερό, ανακατεύοντας συνεχώς με την κουτάλα και φέρτε το μίγμα σε βρασμό.

4. Χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για περίπου 15 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσει ο τραχανάς και η σούπα να πήξει και να έχει κρεμώδη υφή.

5. Τέλος προσθέστε το υπόλοιπο βούτυρο και αλατοπιπερώστε ελαφρά (έχετε κατά νου και την προσθήκη της φέτας). Ανακατέψτε απαλά, αποσύρετε από τη φωτιά και μοιράστε σε μπολ τον τραχανά.

6. Σερβίρετε τη σούπα ζεστή, πασπαλισμένη με την χοντροτριμμένη φέτα και με τα σπιτικά κρουτόν.

Για τα σπιτικά κρουτόν

Κόψτε το ψωμί σε κυβάκια, ραντίστε τα με λίγο ελαιόλαδο, αλατοπιπερώστε τα ελαφρά και πασπαλίστε τα με λίγη ξερή ρίγανη. Ανακατέψτε τα καλά σε ένα μπολ να καλυφθούν με τα υλικά και αδειάστε τα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι που έχετε ζεστάνει χωρίς λιπαρή ουσία, σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύοντας κατά διαστήματα, ψήστε τα για μερικά λεπτά, μέχρι να μυρίσουν και να ροδίσουν πολύ ελαφρά στις άκρες.

Διαβάστε επίσης:

Σαλάτα με τόνο και φασόλια κονσέρβα

Τσιπς μήλου στη φριτέζα αέρα

Ζυμαρικά με αυγά καγιανά σε πλούσια σάλτσα ντομάτας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
praktiker
BUSINESS

Dedeman: Νέα κεφάλαια και επενδύσεις στα ακίνητα της Praktiker με ανοιχτό το μέτωπο της κερδοφορίας

spain trains
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν και οι 69 νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων

petrelaio_96
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent και τα 96 ευρώ το φυσικό αέριο 

sintagi-new
CUCINA POVERA

Τραχανάς σούπα με φέτα και σπιτικά κρουτόν

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος κατά Ρίτσαρντ Σιάο και Αγγελόπουλων: «Δεν τιμά την ιστορία του Άρη αυτό που έκανες – Τα στόματα έχουν ανοίξει, τα στοιχεία φτάνουν στον εισαγγελέα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

oikogeneia suntivi florida – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή Learjet στη Φλόριντα: Ξεκληρίστηκε οικογένεια επιχειρηματιών –Το αεροσκάφος «διαλυόταν στον αέρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 08:07
praktiker
BUSINESS

Dedeman: Νέα κεφάλαια και επενδύσεις στα ακίνητα της Praktiker με ανοιχτό το μέτωπο της κερδοφορίας

spain trains
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν και οι 69 νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων

petrelaio_96
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent και τα 96 ευρώ το φυσικό αέριο 

1 / 3