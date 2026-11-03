Τραχανάς σούπα με φέτα και σπιτικά κρουτόν

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Μια πεντανόστιμη σούπα που αποτελεί το comfort food (φαγητό της παρηγοριάς) των Ελλήνων και φέρνει στο νου αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και τη ζωή στο χωριό.

Ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα με ξινό τραχανά, βούτυρο και λίγη φέτα και είναι η ιδανική συνταγή για το κρύο, όταν αναζητάς κάτι απλό, ζεστό και θρεπτικό.

Υλικά για τη Συνταγή

1 φλιτζάνι τραχανά ξινό

4 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1 φλιτζάνι φρέσκο γάλα, πλήρες

3 φλιτζάνια νερό, από τον βραστήρα

Αλατοπίπερο κατά βούληση

100 γραμμάρια φέτα, χοντροτριμμένη

Για τα σπιτικά κρουτόν

1 μεγάλη φέτα μπαγιάτικο ψωμί, κατά προτίμηση χωριάτικο

Λίγο ελαιόλαδο

Ρίγανη ξερή

Εκτέλεση

1. Ξεκινήστε λιώνοντας το μισό βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

2. Προσθέστε τον τραχανά και ανακατέψτε καλά με ξύλινη κουτάλα ώστε να καλυφθεί πλήρως από το βούτυρο.

3. Ρίξτε το γάλα και το ζεστό νερό, ανακατεύοντας συνεχώς με την κουτάλα και φέρτε το μίγμα σε βρασμό.

4. Χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για περίπου 15 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσει ο τραχανάς και η σούπα να πήξει και να έχει κρεμώδη υφή.

5. Τέλος προσθέστε το υπόλοιπο βούτυρο και αλατοπιπερώστε ελαφρά (έχετε κατά νου και την προσθήκη της φέτας). Ανακατέψτε απαλά, αποσύρετε από τη φωτιά και μοιράστε σε μπολ τον τραχανά.

6. Σερβίρετε τη σούπα ζεστή, πασπαλισμένη με την χοντροτριμμένη φέτα και με τα σπιτικά κρουτόν.

Για τα σπιτικά κρουτόν

Κόψτε το ψωμί σε κυβάκια, ραντίστε τα με λίγο ελαιόλαδο, αλατοπιπερώστε τα ελαφρά και πασπαλίστε τα με λίγη ξερή ρίγανη. Ανακατέψτε τα καλά σε ένα μπολ να καλυφθούν με τα υλικά και αδειάστε τα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι που έχετε ζεστάνει χωρίς λιπαρή ουσία, σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύοντας κατά διαστήματα, ψήστε τα για μερικά λεπτά, μέχρι να μυρίσουν και να ροδίσουν πολύ ελαφρά στις άκρες.

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