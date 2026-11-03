ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Στον ανακριτή η Μανησιώτη κι άλλοι τρεις, οργή έξω από τα δικαστήρια – Πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο

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Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του προέδρου, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο αδελφός της και ακόμη δύο πρόσωπα που συνδέονται με την οργάνωση. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένα πρόσωπο, ενώ τελευταίος θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας ο πρόεδρος της οργάνωσης.

«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής», φώναζαν πολίτες έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης κατά την άφιξη των κατηγορουμένων, εκφράζοντας την οργή τους για όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με τη απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος δωρητών που πίστευαν ότι βοηθούσαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έχουν προχωρήσει σε αναλυτικές δηλώσεις, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχαν ακόμη λάβει στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας. Μία από τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις προέρχεται από τον δικηγόρο προσώπου που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε τι συνέβαινε και ότι τα επίμαχα παιχνίδια στήθηκαν εις βάρος του. Όπως αναφέρει, προτίθεται να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση της υπεξαίρεσης ποσών που υποτίθεται ότι συγκεντρώνονταν για την παροχή βοήθειας σε παιδιά που είχαν ανάγκη αποκαλύφθηκε όταν η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος έλαβε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία οδήγησαν στην έναρξη της έρευνας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση ζητούσε από τους πολίτες να καταθέτουν χρήματα. Ειδικότερα, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φέρεται να χρονολογούνται ακόμη και από το 2017-2018, εμφανίζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και προσωπικοί λογαριασμοί σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η Revolut και το PayPal.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την αδειοδότηση της οργάνωσης, καθώς έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διενέργεια εράνων. Ιδιαίτερη αίσθηση, μάλιστα, προκαλεί η μαρτυρία πατέρα, ο οποίος περίμενε να λάβει 50.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη χειρουργική επέμβαση του παιδιού του. Ο ίδιος φέρεται να αναφέρει ότι, ενώ ο κόσμος προσέφερε χρήματα για την ενίσχυση της οικογένειάς του, κάποια στιγμή ενημερώθηκε από την πλευρά της οργάνωσης ότι δεν είχε συγκεντρωθεί το ποσό-στόχος και, ως εκ τούτου, δεν θα λάμβανε τελικά χρήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν ο πατέρας να μη λάβει ούτε ένα ευρώ, παρά τις δωρεές που φέρεται να είχαν πραγματοποιηθεί για την περίπτωσή του. Η συγκεκριμένη καταγγελία δημιουργεί κρίσιμα ερωτήματα: Τι απέγιναν τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί; Γιατί δεν αποδόθηκαν στην οικογένεια, ακόμη και αν δεν είχε επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των 50.000 ευρώ; Ο ίδιος αναμένεται να περιγράψει αναλυτικά όσα βίωσε και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επικοινωνία του με την οργάνωση.

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