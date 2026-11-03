Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Agneta: Στο «κόκκινο» Κέρκυρα, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο με 112 και κλειστά σχολεία

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία Agneta συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπάξων, των Διαποντίων Νήσων, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται από το απόγευμα, με περαιτέρω βελτίωση την Τετάρτη.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με αριθμό 09/2026, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Το βαρομετρικό σύστημα, το οποίο ονομάστηκε Agneta από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Για σήμερα Τρίτη, η κατανομή των επικίνδυνων φαινομένων έχει ως εξής:

– Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος: Κόκκινη προειδοποίηση, κυρίως για τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, έως τις πρωινές ώρες.

– Δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται σταδιακά ανατολικότερα.

– Θράκη, Θάσος και Σαμοθράκη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση.

– Βορειοανατολικό Αιγαίο: Η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Λέσβος βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, για την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα, καθώς και για τα Δωδεκάνησα από το πρωί έως το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, προβλέπονται επίσης βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Μηνύματα από το 112 σε Κέρκυρα, Παξούς, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Η επιδείνωση του καιρού προκάλεσε την ενεργοποίηση του 112 το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Λίγο μετά τις 22:30, οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας, της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπάξων και των Διαποντίων Νήσων έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που αναμένονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Στις 22:43 ενεργοποιήθηκε το 112 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, με την προειδοποίηση ότι θα εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 22:44, αντίστοιχο μήνυμα εστάλη στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ελήφθη από τον δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο, με βάση τον κόκκινο συναγερμό που έχει εκδώσει η Πολιτική Προστασία και τις προγνώσεις της ΕΜΥ. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και ο δήμος Νότιας Κέρκυρας.

Το κλείσιμο των σχολικών μονάδων επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ο οποίος ανέφερε ότι αναμενόταν σχετική ανακοίνωση και για τη λειτουργία των σχολείων στον δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων περιλάμβανε έκτακτη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας στον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη συμμετοχή υπηρεσιών, εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το πιο επικίνδυνο χρονικό διάστημα για την Κέρκυρα εντοπίζεται μεταξύ 04:00 και 07:00 το πρωί, όταν αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση των βροχοπτώσεων.

Οι Αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών, πτώσης δέντρων ή άλλων αντικειμένων.

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