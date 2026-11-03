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03.11.2026 08:20

Τραγωδία στα Ιμαλάια: Σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Έβερεστ – Ένας νεκρός

03.11.2026 08:20
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Ένας άνθρωπος, Ινδός κατά τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε στη σύγκρουση και τη συντριβή δυο ελικοπτέρων καθώς προσπαθούσαν να προσγειωθούν στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, ενημέρωσε η αστυνομία το Γαλλικό Πρακτορείο.

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν να προσγειωθούν στο χωριό Φερίτσε, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 4.200 μέτρων στο Έβερεστ και αποτελεί σταθμό ανάπαυσης για ορειβάτες και πεζοπόρους.

«Ο άνθρωπος που έχασε την ζωή του ταυτοποιήθηκε ως ένας 47χρονος τουρίστας από την Ινδία», δήλωσε ο Μπουπέντρα Θάπα, αξιωματούχος της περιφέρειας Σολουκχούμπου, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι ένας άνδρας από την Νέα Ζηλανδία και ο πιλότος του ενός ελικοπτέρου, ο οποίος κατάγεται από το Νεπάλ.

«Ο Νεοζηλανδός μεταφέρθηκε στο Κατμαντού για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ ο πιλότος έλαβε ιατρική περίθαλψη επί τόπου», συμπλήρωσε ο Μπουπέντρα Θάπα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στα δύο ελικόπτερα, τα οποία μετέφεραν πεζοπόρους.

Μικρά ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και μετεωρολογικά απρόοπτα κάνουν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες.

Χιλιάδες ορειβάτες και εκδρομείς επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, τη χώρα όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά στον πλανήτη.

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