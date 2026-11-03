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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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03.11.2026 09:37

Ο Τσίπρας ήθελε… δίδυμο Κορωνιό-Πρίντεζη, αλλά ο δεύτερος του έριξε άκυρο

03.11.2026 09:37
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Το όνομα του πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα, Γιώργου Πρίντεζη, παίζει… έντονα τις τελευταίες ημέρες, αλλά όχι για τα παρκέ.

Πριν λίγες ημέρες, δέχτηκε κρούση για να είναι υποψήφιος για πρόεδρος της ΕΟΚ, κάτι που αρνήθηκε καθώς έχει ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό και όπως είπε «δεν κάθεται καλά» στον ίδιο να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο.

Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον παρασκηνιακά, είναι κάτι που διέρρευσαν μανατζαρέοι από το περιβάλλον του Πρίντεζη, για ένα άλλο «όχι» που είπε πρόσφατα. Και αυτό το «όχι» αφορά την πολιτική.

Ο Πρίντεζης, όπως κυκλοφορεί τουλάχιστον, είχε δεχτεί πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα για να είναι στα ψηφοδέλτιά του, ωστόσο δεν ήθελε να αναμειχθεί με την πολιτική. Έτσι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μένει μόνο με τον… γκαρντ Άγγελο Κορωνιό προς το παρόν, αφού δεν προέκυψε μεταγραφή στη θέση «4»…

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 11:01
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