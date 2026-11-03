Ιαπωνία: Έκλεψε ρολόι αξίας 260.000 ευρώ και το επέστρεψε με… χειρόγραφη επιστολή συγγνώμης

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Μια ασυνήθιστη τροπή πήρε υπόθεση κλοπής στην Ιαπωνία, καθώς πολυτελές ελβετικό ρολόι αξίας άνω των 260.000 ευρώ, που είχε κλαπεί την περασμένη εβδομάδα από κατάστημα στο Τόκιο, επιστράφηκε μαζί με χειρόγραφη επιστολή συγγνώμης, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Τόκιο: Πώς έγινε η κλοπή του πολυτελούς ρολογιού

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Νακάνο του Τόκιο, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε σε κατάστημα πολυτελών ρολογιών προσποιούμενος τον πελάτη.

Ο άνδρας ζήτησε να δοκιμάσει ένα ρολόι Audemars Piguet, αξίας 46 εκατομμυρίων γιεν, αλλά αντί να το επιστρέψει, αποχώρησε από το κατάστημα εξακολουθώντας να το φορά.

Το πακέτο με το κλεμμένο ρολόι και την επιστολή συγγνώμης

Η υπόθεση πήρε απροσδόκητη τροπή την 1η Νοεμβρίου, όταν το κατάστημα παρέλαβε ένα πακέτο που περιείχε το κλεμμένο ρολόι και μια χειρόγραφη επιστολή συγγνώμης.

Την εξέλιξη μετέδωσαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η ιαπωνική εφημερίδα «Asahi Shimbun» και άλλα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές που πρόσκεινται στην έρευνα.

Οι ερευνητές κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο για το ρολόι που είχε κλαπεί, χάρη στον σειριακό αριθμό του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικοινώνησε με το κατάστημα, ωστόσο οι υπεύθυνοί του αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση.

Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τον ύποπτο

Παρά την επιστροφή του πολυτελούς ρολογιού, η αστυνομία του Τόκιο εξακολουθεί να αναζητά τον άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την κλοπή, σύμφωνα με την «Asahi Shimbun».

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Αύγουστο είχαν κλαπεί τέσσερα πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,13 εκατομμυρίου ευρώ από άλλο κατάστημα στο ίδιο εμπορικό κέντρο.

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