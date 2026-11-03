search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:34
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 11:24

«Μια Ζωή – Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας» για τρίτη χρονιά στο θέατρο Πτι Παλαί

03.11.2026 11:24
nena-menti-parastasi-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά από αλλεπάλληλες sold out παραστάσεις και την καθολική αποθέωση από κοινό και κριτικούς, η καλλιτεχνική συνάντηση του Πέτρου Ζούλια και της Νένας Μεντή ανανεώνει το ραντεβού της για 3η χρονιά με το θεατρικό κοινό της Αθήνας. Ο καθηλωτικός θεατρικός μονόλογος «ΜΙΑ ΖΩΗ» επαναλαμβάνεται στο ιστορικό Θέατρο «Πτι Παλαί».

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, Νένα Μεντή, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές, ώριμες και βαθιά ανθρώπινες ερμηνείες της μακράς και σπουδαίας πορείας της, καθηλώνει τη σκηνή του Πτι Παλαί και παρασύρει τον θεατή σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, μνήμη και αλήθεια.

Με το μοναδικό της σκηνικό εκτόπισμα, τη σπάνια εκφραστικότητα και μια αφοπλιστική απλότητα, η κορυφαία μας ηθοποιός δίνει σάρκα και οστά στην ηρωίδα του Πέτρου Ζούλια, μετατρέποντας τις προσωπικές μνήμες μιας λαϊκής γυναίκας σε έναν παγκόσμιο, διαχρονικό ύμνο.

Κάθε της κίνηση, κάθε σιωπή και κάθε βλέμμα της πάνω στη σκηνή συμπυκνώνουν τις χαρές, τις απώλειες και τους αγώνες μιας ολόκληρης ζωής, προσφέροντας στο κοινό μια θεατρική εμπειρία που προκαλεί ρίγος και βαθιά συγκίνηση.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Μόνιμη συντροφιά στο ταξίδι των αναμνήσεων της, τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Ένας ύμνος στον καθημερινό άνθρωπο που αναπολεί πώς έζησε και αγωνιά πώς θα συνεχίσει να ζει σε ένα κόσμο που γρήγορα και άγρια αλλάζει.

Μέσα από τη συγγραφική και σκηνοθετική ματιά του Πέτρου Ζούλια, το «ΜΙΑ ΖΩΗ» γίνεται ένας φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ίδιας της ύπαρξης. Μια παράσταση-σταθμός που αγαπήθηκε όσο λίγες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του θεάτρου να αγγίζει την καρδιά και την ψυχή μας.

Ταυτότητα Παράστασης

  • Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
  • Ερμηνεία: Νένα Μεντή
  • Σκηνικά: Άννα Ζούλια
  • Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
  • Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Πληροφορίες

  • Χώρος: Θέατρο «Πτι Παλαί» (Ριζάρη 24, Παγκράτι)
  • Έναρξη: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026
  • Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Τετάρτη 19:00, Κυριακή 21:00

Διαβάστε επίσης:

«Μάντεψε Πόσο Σ’ Αγαπώ» του Luke Norris στο Θέατρο Αλκυονίς – Σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια (Video/Photos)

«GENICA»: Η παράσταση που μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει στην Αθήνα (Video)

Αρχίζει παραστάσεις το «Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimberly_guilfoyle_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε για Μαϊάμι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ekloges-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή της χώρας

sofia-demetriades-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

novasports_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Πλούσια δράση στα Novasports με Stoiximan Super League, Premier League, Bundesliga, ρεβάνς Copa do Brasil και την προσθήκη νέων καναλιών καθώς και στα Magenta Sport με τις διοργανώσεις της UEFA!

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Απολογείται ο 53χρονος που σκότωσε τον αδελφό του μετά από τσακωμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

kal-tu
ΚΑΛΧΑΣ

Τα «40άρια» μόνο στον πυρετό, η διπλή εντολή Μητσοτάκη, οι περίεργες κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, η φυγή του Βαρεμένου και ο Χαρίτσης ως … πολύφερνη νύφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:34
kimberly_guilfoyle_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε για Μαϊάμι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ekloges-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή της χώρας

sofia-demetriades-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

1 / 3