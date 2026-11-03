Συναγερμός για βόμβα στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας – Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους

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Το αεροδρόμιο Βαρσοβίας-Μόντλιν έκλεισε μέχρι νεωτέρας την Τρίτη, μετά τη μη προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους προερχόμενο από το Λονδίνο, εξαιτίας πληροφοριών για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο Μόντλιν, κατόπιν της πληροφορίας. Το Boeing 737 MAX προσγειώθηκε στις 10:01 π.μ. (11:01 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ελέγχουν αυτή την ώρα την αναφερθείσα απειλή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Το αεροσκάφος από το Λονδίνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μόντλιν στις 10:01 π.μ. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν 181 άτομα.

Το αεροδρόμιο έχει κλείσει. Αναμένουμε την άφιξη της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών», δήλωσε ο Άνταμ Σαμπλόφσκι, εκπρόσωπος του αεροδρομίου Βαρσοβίας-Μόντλιν.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737 MAX 8, είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 6:30 π.μ.

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