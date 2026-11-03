Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου 

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Νέος σεισμός σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά του Λασιθίου. Στην ίδια περιοχή που σημειώθηκαν χθες τα 4,7 Ρίχτερ, σήμερα καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 13:03, με επίκεντρο 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα.

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