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03.11.2026 14:43

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου 

03.11.2026 14:43
lasithi

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Νέος σεισμός σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά του Λασιθίου. Στην ίδια περιοχή που σημειώθηκαν χθες τα 4,7 Ρίχτερ, σήμερα καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 13:03, με επίκεντρο 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:53
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