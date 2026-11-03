Από σήμερα στα χέρια των πολιτών ο έλεγχος του ασφαλιστικού τους φακέλου – Πώς μπορούν να αξιολογούν τους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ

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Δύο νέα ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία του ασφαλισμένου παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για το MyEOPYY app και το Σύστημα Αξιολόγησης των παρόχων υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρα μας. Από σήμερα κιόλας στα κινητά Android και από αύριο στα Apple οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τη σχετική εφαρμογή (app) με τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας τους (ΦΑΥ) όπου θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού π.χ. στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και να βλέπουν ταυτόχρονα τον χρόνο αναμονής, να έχουν ενημέρωση για το κόστος των φαρμάκων που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ και να ελέγχουν εάν ο πάροχος έχει «φουσκώσει» τις χρεώσεις, το ασφαλιστικό ιστορικό των νοσηλειών και των εξετάσεις του. Επιπλέον μπορεί να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το γιατρό του, ιδιώτη ή γιατρό σε Κέντρα Υγείας, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια, που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.

Τα παραπάνω ανακοίνωσέ σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία της αναπληρωτρίας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, του υφυπουργού Μάριου Θεμιστοκλέους, του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ Αθανάσιου Ζαμάνη και της Χριστιάνας Γεωργακοπούλου Προϊσταμένης Διεύθυνσης Πληροφορικής, του Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας με αυτή την εφαρμογή που μπορεί να κατεβάσει στο κινητό του ο κάθε πολίτης: «Δίνουμε στον ασφαλισμένο μας την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει από τις συμβεβλημένες υγειονομικές δομές και τους παρόχους. Το συγκεκριμένο app έρχεται να συμπληρώσει το MyHealth app. Η νέα εφαρμογή αφορά τα ασφαλιστικά μας δεδομένα, τι δικαιούμαστε, ποιο ποσό καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ αλλά και αξιολόγηση τον παρόχου».

Σύμφωνα με την κυρία Αγαπηδάκη, πολλές φορές οι ασφαλισμένοι παραπονιούνται για φουσκωμένες χρεώσεις: «Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνουμε διαφάνεια, έλεγχο και ποιότητα. Πλέον ο πολίτης που θα δει μια υπερβολική χρέωση π.χ για κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, θα έχει τη δυνατότητα, πριν φύγει από το εργαστήριο να ελέγξει τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και παράλληλα να αξιολογήσει τον πάροχο. Είτε είναι γιατρός είτε διαγνωστικό κέντρο ή ιδιωτική κλινική».

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Με βάση τα στοιχεία του taxis net και τον ΑΜΚΑ του ο ασφαλισμένος θα μπορεί να μπαίνει στην εφαρμογή και ακολουθώντας απλά βήματα να αξιολογεί τον πάροχο.

1.Αφού εκτελέσει μια ιατρική ή διαγνωστική εξέταση, λαμβάνει ένα SMS από τον ΕΟΠΥΥ, στο κινητό του και συνδέεται με τον Φάκελό Ατομικής Υγείας του, (ΦΑΥ) μέσω taxisnet.

2.Επιλέγει «Αξιολόγηση» δίπλα στην επίσκεψη ή την ιατρική του πραξη

3.Απαντά σε σύντομο ερωτηματολόγια να τύπο υπηρεσίας π.χ. οφθαλμίατρος.

4.Υποβάλλει και βλέπει ποιες παροχές έχει αξιοποιήσει.

Με τα δεδομένα που θα συλλέγονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, από την αξιολόγηση των πολιτών, το υπουργείο Υγείας θα έχει καλύτερη εικόνα για τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, από τους παρόχους και ανάλογα με την αποδοτικότητα τους, θα μπορεί να παρεμβαίνει ώστε να διορθώνονται τα κακώς κείμενα.

Σημειώνεται ότι για τους ηλικιωμένους ή για όσους δεν έχουν την ψηφιακή δεξιότητα να χειρίζονται αυτές τις ψηφιακές εφαρμογές ο ΕΟΠΥΥ έχει προνοήσει να μπορεί ένα νεότερο άτομο από το οικογενειακό τους περιβάλλον να έχει στο δικό του κινητό έως και πέντε ΑΜΚΑ, ώστε να εξυπηρετούνται οι ηλικιωμένοι αλλά και τα παιδιά ως έμμεσα μέλη.

Αξίζει να τονισθεί ότι την εφαρμογή μπορούν να κατεβάσουν μόνο όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο, ΑΜΚΑ και taxis net με όλα τα στοιχεία τους.

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