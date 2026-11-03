Νέος ψηφιακός αγγειογράφος τελευταίας γενιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

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Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας απέκτησε νέο ψηφιακό αγγειογράφο τελευταίας γενιάς, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ με στόχο τη βελτίωση της αντιμετώπισης σοβαρών αγγειακών περιστατικών στη Θεσσαλία.

Ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου στο Εργαστήριο Ακτινολογίας για την ενίσχυση της Μονάδας Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, αποτελεί δωρεά της HELLENiQ ENERGY μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Petroleum.

Πρόκειται για τη μοναδική μονάδα του είδους της στην ευρύτερη περιοχή, με καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση σοβαρών νευρολογικών και αγγειακών περιστατικών.

Η λειτουργία του συστήματος αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση περιστατικών, όπως τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα εγκεφαλικά ανευρύσματα και οι αγγειακές δυσπλασίες. Παράλληλα, ενισχύεται η πρόσβαση των πολιτών της Κεντρικής Ελλάδας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Το σύγχρονο αγγειογραφικό σύστημα προσφέρει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης των αγγείων από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η τεχνολογία αυτή αυξάνει την ακρίβεια τόσο στη διάγνωση όσο και στην εκτέλεση σύνθετων επεμβατικών πράξεων.

Εκτός από τις νευροακτινολογικές εφαρμογές, ο ψηφιακός αγγειογράφος τελευταίας γενιάς, μπορεί να αξιοποιηθεί σε επεμβάσεις περιφερικών αγγείων και σε ογκολογικές θεραπείες. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά το φάσμα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Η δωρεά εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς που υλοποίησε η HELLENiQ ENERGY μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 στη Θεσσαλία. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι η 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης του χώρου όπου φιλοξενείται ο αγγειογράφος. Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων συνέβαλε στην ταχεία υλοποίηση ενός έργου υψηλής σημασίας για την περιοχή.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για τη στήριξη του τομέα της Υγείας. Μέσω ανάλογων δράσεων επιδιώκεται η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Αξίζει να τονισθεί ότι τα τελευταία έξι χρόνια η εταιρία έχει διαθέσει περισσότερα από 16 εκατ. ευρώ για τη στήριξη περίπου 17 νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έργα που έχουν ωφελήσει περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

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