Μητσοτάκης στον Alpha 989: Ο Τσίπρας με το νόμο Παρασκευόπουλου έβγαλε το σκληρό έγκλημα από τις φυλακές (Live)

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Για όλα τα τρέχοντα ζητήματα – από την ακρίβεια και το κόστος των καυσίμων μέχρι τα εθνικά θέματα – μιλά αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ρ/σ Alpha 989, στη συνέντευξη που θα δώσει στον Τάκη Χατζή και την Αθηναΐδα Νέγκα.

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ.

Ήδη ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις σκανδαλωδών υποθέσεων, λέγοντας ότι «αυτές οι υποθέσεις δουλεύονται από τις κρατικές αρχές πολλά χρόνια, χρειάζεται όμως και πολιτική βούληση», τονίζοντας ότι «να τι γίνεται με τους μεγάλους, υποθέσεις εκατομμυρίων που αντιμετωπίστηκαν, εμείς απαντούμε με το έργο μας». Από την άλλη, επιτέθηκε στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι «το μόνο που έκανε ήταν το 2015 να ψηφίσει το νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαλε το σκληρό έγκλημα από τις φυλακές και κράτησε ανοικτή τη Βουλή για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. […] Όλα αυτά έγιναν από αυτόν που με αποκαλεί αρχιερέα της διαπλοκής και αυτό το έχουμε ξανακούσει, δεν είναι καν πρωτότυπος. Οφείλει να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή και ποια γραμμάτια εξαργύρωσε».

Ερωτηθείς για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος και η όποια αλλαγή στον Κογκρέσο δεν θα τις επηρεάσει», ωστόσο, ανησυχόντας για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι «προετοιμαζόμαστε για την πιθανότητα για νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο», σημειώνοντας ότι «μια επανέναρξη τέτοιων επιχειρήσεων δεν θα βοηθήσει στην ακρίβεια, για αυτό εμείς βάζουμε αναχώματα».

Πάντως, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τα αναχώματα αυτά δεν αποτελούν πλήρη απάντηση στο πρόβλημα. «Είναι η απάντηση στο πρόβλημα; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε «στα 400 ευρώ που Θα δώσουμε τώρα σε όλους τους συνταξιούχους» αλλά και στην επιστροφή ενοικίου λέγοντας «από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων».

Ο πρωθυπουργός απέρριψε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε «τρύπα» στα δημόσια οικονομικά – αν και ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, προσθέτοντας ότι «έχω ζητήσει επίσης να εξεταστούν προγράμματα παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα έχει ισχύ από 01/01/2027». Είπε επίσης ότι «δώσαμε τις ανάσες που επιτρέπει ο προϋπολογισμός» και σημείωσε δηκτικά ότι «η αντιπολίτευση σας δουλεύει ψιλό γαζί. Μου θυμίζουν αυτό που έλεγε ο Τσίπρας ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ολοένα και περισσότερο θυμίζει Τσίπρα»».

Για το στεγαστικό, ο πρωθυπουργός είπε να «μην περιμένουμε ότι ξαφνικά το κράτος μπορεί να χτίσει δεκάδες χιλιάδες ακίνητα. Όταν εγώ μίλησα για την ανάγκη να σκεφτούμε ένα πλαίσιο κινήτρων και αντικινήτρων κατηγορήθηκα από το ΠΑΣΟΚ ότι είμαι με τους εργολάβους λες και τα σπίτια στο ΠΑΣΟΚ τα χτίζουν εθελοντές και ΜΚΟ. Όταν είδαμε ότι υπάρχει πίεση με την Golden Visa στην αγορά ακινήτων αυξήσαμε το όριο στις 800.000. Για τα Airbnb δίνουμε κίνητρα ώστε ο ιδιοκτήτης να μετατρέψει την βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια»

Προσέθεσε, ωστόσο, με ένταση, ότι «σίγουρα οι περαιτέρω περιορισμοί στα Airbnb είναι κάτι που το εξετάζουμε. Όμως δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να βρει ένα σπίτι για έναν γιατρό; Σε πολλές περιοχές φτιάχνουμε σπίτια. Στα Ψαρά δεν φτιάχτηκε μόνο το περιφερειακό ιατρείο αλλά και χώροι κατοικίας για τους γιατρούς. Ο κ. Χατζηιωάννου δίνει πρόσθετη αμοιβή για τους γιατρούς. Εξετάζουμε την περεταίρω επιβολή περιορισμών στα Airbnb».

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