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03.11.2026 10:46

Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη για τη μητέρα της: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα – Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»

03.11.2026 10:46
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Τη μνήμη της μητέρας της με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλειά της θέλησε να τιμήσει η Αγγελική Νικολούλη η οποία μέσα από μια ανάρτηση στα social media εξέφρασε τη θλίψη και την οδύνη της για τον χαμό της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» τόνισε ότι ακόμα κι αν δεν είναι πια στη ζωή, η ίδια δεν σταματά στιγμή να τη σκέφτεται και να φέρνει στη μνήμη της διάφορες στιγμές τους.

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα… Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω… Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα» αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή της.

Στη συνέχεια του μηνύματός της, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις εικόνες και τα συναισθήματα από την επίσκεψή της στον χώρο όπου αναπαύεται η μητέρα της.

«Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου…».

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