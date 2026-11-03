Εκνευρίστηκε ο Μπαχτσελί με την ΕΕ: «Μην μας κουνάτε το δάχτυλο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

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Η επικύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026 αποτελεί μια ικανοποιητική εξέλιξη, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του CHP (Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος) Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο Μπαχτσελί εμφανίστηκε εκνευρισμένος από την υποστηρικτική στάση της Ευρώπης στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και από τη συμμαχία με το Ισραήλ.

«Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεννόησης, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της βούλησης για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο φιλικών χωρών με μακρινό ιστορικό παρελθόν, κοινή κουλτούρα και αντίληψη, προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και της ευθυδικίας, ενώ δεν θίγει τα δικαιώματα καμίας άλλης χώρας ούτε τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου» υποστήριξε δε, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Κατέστη αμέσως σαφές ότι η Ελλάδα, η »Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου» (Κυπριακή Δημοκρατία) και το Ισραήλ, που τους υποκινεί εναντίον της Τουρκίας, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν διστάζει να επικρίνει την Τουρκία με τις ελληνοκυπριακές και ελληνικές θέσεις υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης της Ένωσης, ενοχλήθηκαν από αυτή την εξέλιξη».

Όπως υποστήριξε ο εθνικιστής ηγέτης, «η κοινή δήλωση Τύπου που παραχώρησαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν) και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Αντόνιο Κόστα) αποκάλυψε τη «γεμάτη αντιφάσεις προσέγγιση και την αμηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες πρέπει να κατανοήσουν ότι το να κουνούν το δάχτυλο, να κάνουν υποδείξεις και να δίνουν διαταγές για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία όπως δεν είναι στην ευχέρεια κανενός, έτσι δεν είναι και στο χέρι της Ευρώπης».

«Καθώς η χώρα μας διαθέτει τη δύναμη και τη βούληση να λαμβάνει και να εφαρμόζει αποφάσεις πλήρως ανεξάρτητα και αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα.

Ούτε η Τουρκία ούτε η Λιβύη είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους» κατέληξε ο Μπαχτσελί.

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