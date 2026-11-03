Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέες υποδομές και θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες με Βαλκανικές χώρες και προοπτικές ψηφιακής διπλωματίας για τη χώρα

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Τις προοπτικές της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στις νέες υπολογιστικές υποδομές και τις επιχειρηματικές εφαρμογές, ανέδειξε η πέμπτη ενότητα του 9ου Athens Investment Forum, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ: Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα» που συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Δημόσιες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης για την έρευνα και την επιχειρηματικότητα

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε τις νέες δυνατότητες που δημιουργούν οι υποδομές υπολογιστικής ισχύος της χώρας, με αιχμή τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και το AI Factory Pharos.

«Ο Δαίδαλος, ισχύος 85,69 petaflops, έχει τεθεί σε λειτουργία και βρίσκεται στη φάση των τελικών ρυθμίσεων, με στόχο να προσφέρει τις πρώτες υπηρεσίες μέσα στον Δεκέμβριο. Παράλληλα, μέσω της Φάρος Α.Ε., Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν για τα επόμενα δύο χρόνια δωρεάν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους, ώστε να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα».

Στον τομέα της Υγείας, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην ανάγκη να αξιοποιηθούν στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί, με κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού. Ενδεικτικά, τον πρώτο μήνα εφαρμογής της ψηφιακής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία, περίπου το 30% των γιατρών είχε χρησιμοποιήσει το νέο σύστημα.

«Από σήμερα όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τα εργαστήρια υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις εξετάσεις των πολιτών στο MyHealth App, διευρύνοντας τη συγκέντρωση και την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα υγείας και τις δυνατότητες του ψηφιακού βοηθού».

Στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη προχωρήσει αναφέρθηκε και στην ψηφιακή δικαιοσύνη, επισημαίνοντας τη συμβολή των νέων συστημάτων στην επιτάχυνση της απονομής της.

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του, είχε η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας της χώρας μας αλλά και η ψηφιακή διπλωματία που πλέον προάγει η Ελλάδα. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις συνεργασίες της χώρας με την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία στον τομέα των AI Factories, καθώς και στη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών.

«Στόχος είναι η ελληνική εμπειρία και οι υποδομές που δημιουργούνται στη χώρα να αξιοποιηθούν και πέρα από τα σύνορά της».

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις προοπτικές που ανοίγει το «Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα». Όπως σημείωσε, δύο από τις εταιρείες που συμμετείχαν στη κατασκευή δορυφόρων, ανακοίνωσαν ήδη τη δημιουργία εργοστασίων στην Ελλάδα, με περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, το πρόγραμμα «Hellas Space 2», με χρηματοδότηση 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχεται να ενισχύσει την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων για την Πολιτική Προστασία, τη μετεωρολογία και τις αγροτικές καλλιέργειες.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τον δεύτερο υπερυπολογιστή στην Κοζάνη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

«Ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να προκηρυχθεί εντός του έτους, ενώ στόχος είναι η εγκατάσταση του νέου συστήματος κατά το πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς. Η υποδομή φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες της χώρας και να λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασίας με τις χώρες των Βαλκανίων».

Από τις ψηφιακές υποδομές στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Στο πάνελ με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κοντή, οι εκπρόσωποι της αγοράς εστίασαν στην αξιοποίηση των τεχνολογικών επενδύσεων και στην αποτύπωση αυτών σε πρακτικά οφέλη για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., Σταύρος Ασθενίδης, αναφέρθηκε στο μεγαλεπήβολο έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, αναφέροντας αριθμούς που αποτυπώνουν την μετεξέλιξη του ελληνικού κράτους από τον Covid και μετά. Περίπου 214 συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 δισ. ευρώ καλύπτουν έργα από την ψηφιοποίηση αρχείων και την τηλεϊατρική έως το Μητρώο Πολιτών και το Gov.gr. Ως επόμενη πρόκληση ανέδειξε τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας: «Το Ταμείο Ανάκαμψης μας βοήθησε και χτίσαμε κάποιες υποδομές. Και hardware και software και όλα αυτά. Το ζητούμενο πλέον είναι η λειτουργία τους».

Ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου iKnowHow και Πρόεδρος της iKnowHealth S.A., Μιχάλης Ζερβός, παρουσίασε εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο πιλοτικό πρόγραμμα στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», σε συνεργασία με το MIT Media Lab, για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης κακοήθειας σε γυναίκες με καθαρή μαστογραφία σε βάθος πενταετίας. Αναδεικνύοντας τον συμπληρωματικό ρόλο της τεχνολογίας στην ιατρική πράξη, τόνισε: «Οι ακτινολόγοι δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ακτινολόγοι θα αντικατασταθούν από ακτινολόγους που ξέρουν να χειρίζονται την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ο Managing Director της TELEKOM HBS και Sales Director Public, EU and International Organizations του ΟΤΕ, Στάθης Κεχριώτης, υπογράμμισε τη συμβολή του Ομίλου στην υλοποίηση σύνθετων ψηφιακών έργων και τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της εμπειρίας σε άλλες αγορές. Όπως ανέφερε: «Η ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας έχει επιταχυνθεί σημαντικά, με τη συμβολή και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ως Όμιλος ΟΤΕ, συμβάλλουμε με τις υποδομές και την τεχνογνωσία μας στην υλοποίηση σύνθετων ψηφιακών έργων, ενισχύοντας την ψηφιακή παρακαταθήκη της χώρας. Μέσα από διακρατικές συνεργασίες G2G και τη συμμετοχή μας σε διεθνείς διαγωνισμούς, επιδιώκουμε να αξιοποιούμε αυτή την εμπειρία και σε άλλες αγορές. Η τεχνολογία δημιουργεί τη δυνατότητα· η συνεργασία και η σωστή υλοποίηση τη μετατρέπουν σε πραγματικό όφελος.».

Ο CEO της KIEFER TEK και της KIEFER INVESTMENTS SA, Χρήστος Πετρόχειλος, αναφέρθηκε στις μικρότερες, κατανεμημένες υποδομές υπολογιστικής ισχύος και στις εφαρμογές ψηφιακών βοηθών και ρομποτικής στην παραγωγή. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την ανάπτυξη ρομπότ για τη συγκομιδή της ελιάς, σημειώνοντας: «Θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ το οποίο να μπορεί να βοηθάει τους ελαιοπαραγωγούς να μαζεύουν ελιές. Έχουμε κάνει ήδη πιλοτικά προγράμματα και θα προσπαθήσουμε και φέτος στα Μεσόγεια να κάνουμε παρόμοια. Θεωρώ ότι θα δώσει μεγάλη λύση, πραγματική λύση, σε όλους αυτούς τους αγρότες που ψάχνουν να βρουν χέρια».

Ο Εταίρος και Eπικεφαλής του τομέα Τεχνολογίας & Μετασχηματισμού της Deloitte, Νίκος Χριστοδούλου, σημείωσε ότι οι επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί στον αναγκαίο βαθμό σε ανταγωνιστικότητα και οικονομικό αποτέλεσμα. Παρουσιάζοντας τα ευρήματα έρευνας της Deloitte, ανέφερε ότι περίπου το 30% των επιχειρήσεων που έχει επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καταγράφει ήδη αύξηση εσόδων. «Έχουμε υποδομές, έχουμε αρχίσει και χτίζουμε data. Έχει αυτό impact ακόμη στην οικονομία; Ανταγωνιστικότητα; Η απάντηση είναι όχι ακόμη. Πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα».

Το Humanoid Robot SOPHEA στη σκηνή του 9ου Athens Investment Forum

«Tην παράσταση έκλεψε» η SOPHEA, το Humanod Robot και Spokesperson της KIEFER. H SOPHEA μπορεί να βλέπει, να ακούει, να μιλάει και να κινείται, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μπορεί να ενημερώνει επισκέπτες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, να επιθεωρεί μηχανήματα σε απομακρυσμένα σημεία και να επεξεργάζεται μεγάλους όγκους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Η παρουσίασή της έφερε στο προσκήνιο το ερώτημα αν η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, με τους ιθύνοντες να διαβεβαιώνουν ότι η εν λόγω τεχνολογία αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της ανθρώπινης εργασίας και όχι ως υποκατάστατό της.