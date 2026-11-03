Nova TV: Πλούσια δράση στα Novasports με Stoiximan Super League, Premier League, Bundesliga, ρεβάνς Copa do Brasil και την προσθήκη νέων καναλιών καθώς και στα Magenta Sport με τις διοργανώσεις της UEFA!

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Ποδοσφαιρική πανδαισία έρχεται και αυτή την εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών της Nova TV μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Magenta Sport.
Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου δύο νέα κανάλια Novasports προστίθενται στην πλατφόρμα Nova TV, το Novasports1 League και το Novasports2 League, στις θέσεις 304 και 305 αντίστοιχα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος της Nova (μέσω Internet & μέσω δορυφόρου) ενώ ταυτόχρονα αλλάζει η σειρά εμφάνισης των υφιστάμενων καναλιών Novasports με τη νέα αρίθμηση να ξεκινά από τη θέση 300. Το κανάλι Novasportsextra4 δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο. Το επίκεντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι εδώ στο Novasports1 League (με τις μεταδόσεις να ξεκινούν από τις 7/11) αλλά και στο Novasports2 League, με σημαντικές αναμετρήσεις και ντέρμπι της Stoiximan Super League. Η δράση συνεχίζεται και μετά το σφύριγμα της λήξης. Η αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» μεταφέρει τον απόηχο και τις αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άρης – Παναιτωλικός (7/11, 19:30), Asteras Aktor – Καλαμάτα (8/11, 17:00). Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος Elabet – Κηφισιά (7/11, 17:00), ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8/11, 17:00), ΟΦΗ – Ατρόμητος (8/11, 18:30) και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/11, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 10η αγωνιστική όπου τα βλέμματα πέφτουν στους αγώνες Άρσεναλ-Χαλ (7/11, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (7/11, 19:30), Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (8/11, 16:00), Σάντερλαντ-Τσέλσι (8/11, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (8/11, 18:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Η θεαματική γερμανική Bundesliga, συνεχίζεται με την 9η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Μάιντς-Μπάγερν (7/11, 16:30), Ντόρτμουντ-Έλβερσμπεργκ (7/11, 16:30), Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (7/11, 19:30), Κολωνία-Λεβερκούζεν (8/11, 18:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με τα παιχνίδια Διναμό Δρέσδης-Γκρόιτερ Φιρτ (6/11, 19:30), Χέρτα-Βόλφσμπουργκ (7/11, 21:30), Μαγδεβούργο-Ζανκτ Πάουλι (8/11, 14:30), Χαϊντενχάιμ-Ανόβερο (8/11, 14:30) για την 11η αγωνιστική.
Οι λάτρεις του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports τα παιχνίδια Χερενφέιν-Φέγενορντ (8/11, 13:15), Τβέντε-Άγιαξ (8/11, 15:30), Καμπούρ-Άιντχοφεν (8/11, 17:45), Άλκμααρ-Χρόνιγκεν (8/11, 17:45) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Eredivisie.
ΣτοCopa do Brasil θα διεξαχθούν οι επαναληπτικοί αγώνεςΑτλέτικο Μινέιρο-Γκρέμιο (7/11, 23:00) και Βάσκο Ντα Γκάμα-Παλμέιρας (8/11, 22:00) με φόντο την πρόκριση στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στα κανάλια Novasports. Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports τα τουρνουά τένις WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open και WTA 250 Chennai Open καθως και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #177# & ONE Fight Night #49, όπως και το τουρνουά Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship.
Στα κανάλια Magenta Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Την Τετάρτη 4/11 (19:45) θα μεταδοθεί η αναμέτρηση ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ενώ την ίδια ημέρα (17:30) θα καλυφθεί και ο αγώνας Ρεν – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Την Πέμπτη 5/11 τις 22:00 θα μεταδοθεί το παιχνίδι Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και την ίδια ώρα θα καλυφθεί στις 22:00 και ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.
Στην ιταλική Serie A και για την 11η αγωνιστική ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ρόμα – Σασουόλο (7/11, 21:45), Νάπολι – Λάτσιο (8/11, 13:30), Τζένοα – Μίλαν (8/11, 16:00), Ίντερ – Κόμο (8/11, 19:00), Φιορεντίνα – Γιουβέντους (8/11, 21:45).
Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως Detroit Pistons- Philadelphia 76ers (ξημερώματα 5/11, 02:00), Golden State Warriors-Miami Heat (ξημερώματα 6/11, 05:00), Indiana Pacers-Denver Nuggets (8/11, 00:00), Chicago Bulls- Philadelphia 76ers (8/11, 22:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.
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