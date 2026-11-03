Nova TV: Πλούσια δράση στα Novasports με Stoiximan Super League, Premier League, Bundesliga, ρεβάνς Copa do Brasil και την προσθήκη νέων καναλιών καθώς και στα Magenta Sport με τις διοργανώσεις της UEFA!

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Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των Novasports και Magenta Sport

H Stoiximan Super League παίζει μπάλα με την 10 η αγωνιστική και τους αγώνες Άρης – Παναιτωλικός, Asteras Aktor – Καλαμάτα (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports), Βόλος Elabet – Κηφισιά, ΑΕΚ – Λεβαδειακός, ΟΦΗ – Ατρόμητος, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (διαθέσιμοι από τα κανάλια Magenta Sport)

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports, «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, « Match Day Live » με τον Ηλία Βλάχο, «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά, « Monday Fan Club » με τον Γιάννη Πάγκο

Από τις 4/11 προστίθενται τα νέα κανάλια Novasports1 League και Novasports2 League στις θέσεις 304 και 305 αντίστοιχα με έμφαση στους αγώνες της Stoiximan Super League

Ποδοσφαιρική πανδαισία έρχεται και αυτή την εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών της Nova TV μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Magenta Sport.

Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου δύο νέα κανάλια Novasports προστίθενται στην πλατφόρμα Nova TV, το Novasports1 League και το Novasports2 League, στις θέσεις 304 και 305 αντίστοιχα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος της Nova (μέσω Internet & μέσω δορυφόρου) ενώ ταυτόχρονα αλλάζει η σειρά εμφάνισης των υφιστάμενων καναλιών Novasports με τη νέα αρίθμηση να ξεκινά από τη θέση 300. Το κανάλι Novasportsextra4 δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο. Το επίκεντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι εδώ στο Novasports1 League (με τις μεταδόσεις να ξεκινούν από τις 7/11) αλλά και στο Novasports2 League, με σημαντικές αναμετρήσεις και ντέρμπι της Stoiximan Super League. Η δράση συνεχίζεται και μετά το σφύριγμα της λήξης. Η αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» μεταφέρει τον απόηχο και τις αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άρης – Παναιτωλικός (7/11, 19:30), Asteras Aktor – Καλαμάτα (8/11, 17:00). Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος Elabet – Κηφισιά (7/11, 17:00), ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8/11, 17:00), ΟΦΗ – Ατρόμητος (8/11, 18:30) και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/11, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 10η αγωνιστική όπου τα βλέμματα πέφτουν στους αγώνες Άρσεναλ-Χαλ (7/11, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (7/11, 19:30), Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (8/11, 16:00), Σάντερλαντ-Τσέλσι (8/11, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (8/11, 18:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga, συνεχίζεται με την 9η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Μάιντς-Μπάγερν (7/11, 16:30), Ντόρτμουντ-Έλβερσμπεργκ (7/11, 16:30), Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (7/11, 19:30), Κολωνία-Λεβερκούζεν (8/11, 18:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Match Day Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με τα παιχνίδια Διναμό Δρέσδης-Γκρόιτερ Φιρτ (6/11, 19:30), Χέρτα-Βόλφσμπουργκ (7/11, 21:30), Μαγδεβούργο-Ζανκτ Πάουλι (8/11, 14:30), Χαϊντενχάιμ-Ανόβερο (8/11, 14:30) για την 11η αγωνιστική.

Οι λάτρεις του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports τα παιχνίδια Χερενφέιν-Φέγενορντ (8/11, 13:15), Τβέντε-Άγιαξ (8/11, 15:30), Καμπούρ-Άιντχοφεν (8/11, 17:45), Άλκμααρ-Χρόνιγκεν (8/11, 17:45) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Eredivisie.

ΣτοCopa do Brasil θα διεξαχθούν οι επαναληπτικοί αγώνεςΑτλέτικο Μινέιρο-Γκρέμιο (7/11, 23:00) και Βάσκο Ντα Γκάμα-Παλμέιρας (8/11, 22:00) με φόντο την πρόκριση στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στα κανάλια Novasports. Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports τα τουρνουά τένις WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open και WTA 250 Chennai Open καθως και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #177# & ONE Fight Night #49, όπως και το τουρνουά Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship.

Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Στα κανάλια Magenta Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Την Τετάρτη 4/11 (19:45) θα μεταδοθεί η αναμέτρηση ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ενώ την ίδια ημέρα (17:30) θα καλυφθεί και ο αγώνας Ρεν – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Την Πέμπτη 5/11 τις 22:00 θα μεταδοθεί το παιχνίδι Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και την ίδια ώρα θα καλυφθεί στις 22:00 και ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Στην ιταλική Serie A και για την 11η αγωνιστική ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ρόμα – Σασουόλο (7/11, 21:45), Νάπολι – Λάτσιο (8/11, 13:30), Τζένοα – Μίλαν (8/11, 16:00), Ίντερ – Κόμο (8/11, 19:00), Φιορεντίνα – Γιουβέντους (8/11, 21:45).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως Detroit Pistons- Philadelphia 76ers (ξημερώματα 5/11, 02:00), Golden State Warriors-Miami Heat (ξημερώματα 6/11, 05:00), Indiana Pacers-Denver Nuggets (8/11, 00:00), Chicago Bulls- Philadelphia 76ers (8/11, 22:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

09:00 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship-1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

08:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open -Προημιτελικά Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και του Μιχάλη Κατσαφάδου

-Προημιτελικά Novasports Start σε περιγραφή του και του 09:00 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship -2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

-2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του 11:30 WTA 250 Chennai Open -Προημιτελικά Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Νίκου Τζουάννη

-Προημιτελικά Novasports5 σε περιγραφή του και του 15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #177 Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Novasports Prime σε περιγραφή του 19:30 2.Bundesliga-11η αγωνιστική: Διναμό Δρέσδης-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 Bundesliga-9η αγωνιστική: Αμβούργο-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Novasports3 σε περιγραφή του 22:00 Premier League-10η αγωνιστική: Έβερτον-Κόβεντρι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών : ONE Fight Night #49 Novasports5

Novasports5 08:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open -Ημιτελικά Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

-Ημιτελικά Novasports Start σε περιγραφή της 09:00 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship -3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

-3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του 13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Novasports Premier League με τον και τον 14:30 Premier League: Λιντς – Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 14:30 WTA 250 Chennai Open -Ημιτελικά Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

-Ημιτελικά Novasports5 σε περιγραφή του 16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 16:30 Bundesliga: Λειψία-Άουγκσμπουργκ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Novasports2 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Μάιντς-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports3 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Έλβερσμπεργκ Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports4 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Πάντερμπορν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Novasports6 σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Φούλαμ-Νιουκάστλ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Start σε περιγραφή του 17:00 Premier League: Άρσεναλ-Χαλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Premier League σε περιγραφή του 19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

Novasports Prime με τον 19:00 Λίγο πριν τη σέντρα Άρης-Παναιτωλικός Novasports1 League με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Novasports1 League με τον και τον 19:30 Stoiximan Super League-10η αγωνιστική: Άρης-Παναιτωλικός Novasports1 League σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

Novasports1 League σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του 19:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports Premier League σε περιγραφή του 19:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports Prime σε περιγραφή του 21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

Novasports1 League με τον και τον 21:30 2.Bundesliga: Χέρτα-Βόλφσμπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Start σε περιγραφή του 23:00 Copa do Brasil-Ημιτελικός (1ος επαναληπτικός αγώνας): Ατλέτικο Μινέιρο-Γκρέμιο Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

08:30 Γκολφ Abu Dhabi Aldar Championship -3η μέρα Novasports6

-3η μέρα Novasports6 10:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open -Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

-Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του 13:15 Eredivisie-12η αγωνιστική: Χερενφέιν-Φέγενορντ Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Prime σε περιγραφή του 14:30 2.Bundesliga: Μαγδεβούργο-Ζανκτ Πάουλι Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

Novasports2 σε περιγραφή του 14:30 2.Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Ανόβερο Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports3 σε περιγραφή του 15:00 WTA 250 Chennai Open -Τελικός Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

-Τελικός Novasports5 σε περιγραφή του 15:30 Eredivisie: Τβέντε-Άγιαξ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

Novasports1 σε περιγραφή του 16:00 Premier League: Μπράιτον-Μπρέντφορντ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Novasports Prime σε περιγραφή του 16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports Premier League σε περιγραφή του 16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Τσέλσι Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports4 σε περιγραφή του 16:00 Premier League: Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports6 σε περιγραφή του 16:30 Bundesliga: Κολωνία-Λεβερκούζεν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports Start σε περιγραφή του 17:00 Stoiximan Super League: Asteras AKTOR -Καλαμάτα Novasports1 League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Διονύση Στρούμπου

Novasports1 League σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 17:45 Eredivisie: Καμπούρ-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

Novasports2 σε περιγραφή του 17:45 Eredivisie: Άλκμααρ-Χρόνιγκεν Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports1 σε περιγραφή του 18:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Novasports Prime σε περιγραφή του 18:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports3 σε περιγραφή του 19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

Novasports1 League με τον και τη 20:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Σάλκε Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports Start σε περιγραφή του 22:00 Copa do Brasil-Ημιτελικός (2ος επαναληπτικός αγώνας): Βάσκο Ντα Γκάμα-Παλμέιρας Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Novasports2 σε περιγραφή του 22:00 WTA Finals -1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη κα του Άκη Κουζούλη

-1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του κα του 23:00 Η Ώρα των πρωταθλητών Β’ Μέρος Novasports1 League με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

20:00 Monday Fan Club Novasports Prime & YouTube με τον Γιάννη Πάγκο

Novasports Prime & YouTube με τον 21:00 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Novasports Prime με τον και τον 22:00 WTA Finals-2η μέρα Novasports6

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.