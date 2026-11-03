Χανιά: Πιάστηκαν στα χέρια και του δάγκωσε το αυτί κόβοντας κομμάτι

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στα Χανιά, όταν ένας καβγάς μεταξύ δύο ανδρών κατέληξε στον τραυματισμό του ενός, ο οποίος έχασε μέρος του αυτιού του από δάγκωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Βαμβακόπουλου, όπου δύο άνδρες μαροκινής καταγωγής, ηλικίας 39 και 42 ετών, ήρθαν στα χέρια κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Κατά τη διάρκεια της έντονης συμπλοκής, ο 39χρονος φέρεται να δάγκωσε τον 42χρονο στο αυτί, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και αποκόπτοντας τμήμα του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 42χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς αιμορραγούσε και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου, ενώ αναμένεται να ληφθεί κατάθεση και από τον τραυματία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.

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