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03.11.2026 14:17

Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αστυνομίας για οργάνωση που εμπλέκεται σε εκβιασμούς κι εκρήξεις – Πέντε συλλήψεις

03.11.2026 14:17
opke

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Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση η οποία κρύβεται πίσω από υποθέσεις εκβιασμών και εκρήξεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές έχουν συλλάβει πέντε άτομα, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα τέσσερα τα οποία είναι ήδη σε διάφορες φυλακές για άλλες υποθέσεις.

Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται τόσο σε υποθέσεις εκβιασμών για προστασία σε καταστήματα, όσο και σε επιθέσεις με χειροβομβίδες, αλλά και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά ιδιοκτήτη επιχείρησης στο κέντρο της Αθήνας.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:53
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