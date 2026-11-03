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03.11.2026 12:01

Σκάνδαλο ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Προφυλακιστέα η Μανησιώτη – Τα «έριξε» στον Φιρινίδη, «είχε ζητήματα με τον τζόγο»

03.11.2026 12:01
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Στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη ρίχνει – σύμφωνα με πληροφορίες – την ευθύνη για την υπεξαίρεση σημαντικών ποσών από δωρεές προς την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα, μετά την απολογία της για την υπεξαίρεση των 2,9 εκατ. ευρώ από εράνους που δόθηκαν στην ΜΚΟ.

Σύμφωνα με το σάιτ voria.gr, η 35χρονη αρνείται ότι υπεξαιρέθηκαν μεγάλα ποσά από την ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Μανησιώτη φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έκανε λόγο για πολύ μικρότερα ποσά που υπεξαιρέθηκαν, ενώ φέρεται να καταλόγισε ευθύνες στον 37χρονο για κάποιες χιλιάδες ευρώ, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήματα με τον τζόγο. Στη συνέχεια απολογήθηκε ο 32χρονος αδερφός της, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμα δύο κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φιρινίδης είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η αστυνομία ερευνά 92 εράνους που διενεργήθηκαν από τη ΜΚΟ για 74 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, όμως στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ. Οι πληροφορίες από τις έρευνες, ωστόσο, είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικές για τη δράση τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συμμετέχοντες στην ΜΚΟ, για να αποκρύψουν την απάτη, δημιούργησαν διάφορους μηχανισμούς ξεπλύματος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων. Αίσθηση προκαλεί το σκέλος που αφορά τα στημένα παιχνίδια με την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:53
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