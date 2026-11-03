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03.11.2026 13:15

Μάνη: Απολογείται ο 53χρονος που σκότωσε τον αδελφό του μετά από τσακωμό

03.11.2026 13:15
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Στην ανακρίτρια Γυθείου απολογείται ο 53χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου πυροβόλησε και σκότωσε τον μεγαλύτερο αδελφό του στην Ανατολική Μάνη, έπειτα από διαμάχη για κτηματικές διαφορές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αντιπαράθεση αφορούσε ένα χωράφι, για το οποίο υπήρχε οικογενειακή διαφωνία. Ο 53χρονος φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές τον αδελφό του, προκαλώντας τον θάνατό του.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και το ενδεχόμενο προφυλάκισής του.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:32
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