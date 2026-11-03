Μουσείο Μαρία Κάλλας | Το πρόγραμμα του Νοεμβρίου 2026

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Νοέμβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων δίνει χώρο στη δημιουργία, την εξερεύνηση και τη βιωματική μάθηση, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά και οικογένειες, ξεναγήσεις για διαφορετικές ομάδες κοινού και τη συνέχιση του εργαστηρίου Θεραπευτικής Φωτογραφίας «Στο Φως μιας Θρυλικής Ζωής».

Από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου | Χειμερινό ωράριο λειτουργίας

Από την 1η Νοεμβρίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας περνά στο χειμερινό ωράριο λειτουργίας του, υποδεχόμενο το κοινό από Τρίτη έως Κυριακή, 10:00–18:00, και κάθε Παρασκευή με διευρυμένο ωράριο έως τις 20:00.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τρίτη 20 Οκτωβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026 | Εργαστήριο θεραπευτικής φωτογραφίας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και ο Φορέας Τέχνης στην Υγεία «Eyes of Light» συνεχίζουν τον Νοέμβριο το εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας «Στο Φως μιας Θρυλικής Ζωής», που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με τη συμμετοχή ομάδας γυναικών με εμπειρία καρκίνου που διαμορφώθηκε έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής.

Με αφετηρία τη ζωή, την καλλιτεχνική διαδρομή και την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, το εργαστήριο προσφέρει έναν χώρο δημιουργικής έκφρασης, αυτογνωσίας και προσωπικού αναστοχασμού. Μέσα από φωτογραφικές ασκήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και συζητήσεις, οι συμμετέχουσες εξερευνούν θέματα όπως η αυτοαποδοχή, η αυθεντικότητα, η προσωπική μεταμόρφωση και η ανθεκτικότητα.

Μάθετε περισσότερα εδώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας μέσα από διαδραστικές και βιωματικές ξεναγήσεις που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις. Μέσα από θεματικά δωμάτια, οπτικοακουστικό υλικό, ηχητικά αποσπάσματα και νέες τεχνολογίες, το μουσείο προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία όπου η ζωή και η τέχνη της μεγάλης ντίβας ζωντανεύουν!

Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου 2026:

Σάββατο 21 & 28 Νοεμβρίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, 12:00 | Δωρεάν ξενάγηση για άτομα 65 ετών και άνω – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 210 440 4204 (Τρίτη – Παρασκευή, 11:00 – 18:00)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κυριακή 15 Νοεμβρίου | MCM KIDS | Family Sound Lab: Στην κοιλιά του Μουσείου

Κι αν το μουσείο Μαρία Κάλλας έκρυβε μια μυστική ηχητική ζωή; Τι θα συνέβαινε αν το Μουσείο ήταν ένα ζωντανό πλάσμα που αναπνέει, σιωπά, θυμάται, αναφωνεί και… τραγουδά;Μέσα από ένα πρωτότυπο βιωματικό εργαστήριο ήχου, παιδιά και συνοδοί ανακαλύπτουν έναν κόσμο γεμάτο ψιθύρους, αντηχήσεις, απρόσμενες μελωδίες και ήχους που συνήθως περνούν απαρατήρητοι.

Ένα ξεχασμένο γράμμα της Μαρίας Κάλλας γίνεται η αφορμή για ένα συναρπαστικό ηχητικό ταξίδι στους χώρους του μουσείου, όπου η φαντασία, το παιχνίδι και η δημιουργικότητα οδηγούν τους συμμετέχοντες να ακούσουν με όλο τους το σώμα, να ανακαλύψουν την τέχνη της ακρόασης, να ηχογραφήσουν και να αυτοσχεδιάσουν.

Στο τέλος γονείς και παιδιά συνθέτουν το δικό τους μοναδικό ηχητικό πορτρέτο του “πλάσματος – μουσείου”.Για ηλικίες 5-12 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ

Σάββατο 21 Νοεμβρίου | MCM BABIES | Blue blue blue: μια οπερα… ΜΠΛΕ!

Μπλε: από τα πιο εντυπωσιακά χρώματα! Γεμάτο φαντασία και ηρεμία.

Μια μικρή μπλε όπερα για πολύ μικρούς θεατές και τους γονείς τους!

Ήχοι, μουσική, κίνηση και μπλε αποχρώσεις ζωντανεύουν μέσα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, δημιουργώντας μια τρυφερή, αισθητηριακή εμπειρία για βρέφη 1–3 ετών. Μέσα από το παιχνίδι και τη μουσική, παιδιά και γονείς ανακαλύπτουν μαζί τον κόσμο της όπερας και συναντούν τη Μαρία Κάλλας με έναν διαφορετικό, βιωματικό τρόπο.

Μια πρώτη γνωριμία με την όπερα, μέσα από την αίσθηση, την κίνηση και τον ήχο.

Για ηλικίες: 1-3 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | MCM KIDS | Η όπερα γίνεται παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο! Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες : Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Για ηλικίες 5-12 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ

Σάββατο 28 Νοεμβρίου | MCM KIDS | ΜΥΣΤΗΡΙΟ 2050! – Διαγαλαξιακά Ταξίδια στον Χρόνο

Κάτι παράξενο συμβαίνει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας… Μία μυστηριώδης μουσικός καταφθάνει από την Όπερα της Γαλλίας κρατώντας ένα μήνυμα από το μέλλον, ενώ ένα σφραγισμένο κουτί με την ένδειξη «Μ.Κ. 2050» εμφανίζεται ξαφνικά με μια παράξενη οδηγία: «Να μην ανοιχτεί πριν από το 2050!». Ποιος το έστειλε και τι κρύβει;

Μικροί και μεγάλοι γίνονται πρωταγωνιστές μιας διαδραστικής μουσικοθεατρικής υπόθεσης που μεταμορφώνει τους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου σε μια σκηνή γεμάτη μυστήριο, μουσική, παιχνίδι, χιούμορ και φαντασία. Με οδηγό μια αλλόκοτη μελωδία και μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, ανακαλύπτουν στοιχεία από τη ζωή και την τέχνη της Μαρίας Κάλλας και καλούνται να λύσουν έναν γρίφο που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.

Άραγε, ποιο μήνυμα μάς περιμένει από το 2050;

Για ηλικίες 5-12 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ