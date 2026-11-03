search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:47
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 14:14

The D.O.G.:Μια ιστορία που το κοινό δεν άφησε να τελειώσει – 2η χρονιά

03.11.2026 14:14
dog3-adv

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα τραγικό καμπαρέ στα όρια του συνειδησιακού θρίλερ του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Πρεμιέρα: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου | 21:00
Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής

Το The D.O.G. δεν χρειάστηκε ποτέ να διεκδικήσει sold out — το απέδειξε, παράσταση με παράσταση, με αίθουσες πραγματικά γεμάτες. Μια επιτυχία που δεν χτίστηκε σε λόγια, αλλά σε κόσμο που ερχόταν ξανά και ξανά.

Κι αυτό γιατί το The D.O.G. είναι μία παράσταση που ακροβατεί επικίνδυνα ανάμεσα στην αλληγορία και την ωμή απογύμνωση, ανάμεσα στο γέλιο και την απειλή.

Ο Θοδωρής, 45 ετών. Επιτυχημένος AI Data Trainer. Εργάζεται αδιάκοπα σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Εκπαιδεύει αλγορίθμους, τροφοδοτεί μηχανές με δεδομένα, βελτιστοποιεί συστήματα. Είναι αποδοτικός. Είναι συνεπής. Είναι απαραίτητος. Δουλεύει πάνω σε ένα project δημιουργίας ρομπότ εύρεσης επιζώντων. Ή μήπως όχι;

Η ζωή του μοιάζει τακτοποιημένη. Αλλά τι ακριβώς έχει τακτοποιηθεί; Κάποτε είχε χρόνο. Τώρα έχει επανάληψη. Κάποτε είχε αμφιβολίες. Τώρα έχει απόδοση.

Όταν η οθόνη διαχέεται στο παρόν, η αλήθεια καταχωρείται ως ακόμη ένα δεδομένο σε μια απέραντη βάση πληροφοριών, όπου η επαυξημένη πραγματικότητα καταπίνει την αληθινή.

Επιτυχία σημαίνει ελευθερία; Τι περιγράφει έναν ευτυχισμένο άνθρωπο; Πού βρίσκεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου; Τι γίνεται όταν ο πόλεμος μας χτυπάει την πόρτα; Αν η φιλοδοξία σημαίνει υπακοή άνευ όρων, ποιος κρατά το λουρί και ποιος το φορά;

Όταν υπάρχουν πρόθυμοι, τα τέρατα μπαίνουν σε «λειτουργία αναμονής» ή όχι;

Το The D.O.G. στήνει έναν κλειστοφοβικό μηχανισμό όπου το καταφύγιο γίνεται παγίδα. Όπου η ιστορία επανέρχεται εμμονικά ζητώντας λύτρωση. Το μαύρο χιούμορ εισβάλλει απότομα, σχεδόν βίαια, αποκαλύπτοντας το παράλογο ενός κόσμου όπου ο άνθρωπος μετριέται με KPIs και μπόνους απόδοσης.

Μια παράσταση για την εποχή της αόρατης πειθαρχίας. Για τον άνθρωπο που έμαθε να επιβιώνει. Αλλά για πόσο ακόμα;

Ταυτότητα παράστασης

«The D.O.G.» του Γιώργου Τσαγκαράκη

Από το Θίασο Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI


Πρεμιέρα: Παρασκευή 6/11 στις 21:00

Πρωτότυπο κείμενο: Γιώργος Τσαγκαράκης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Σίμου

Σκηνικά / Κοστούμια: Βικτώρια Νταρίλα
Πρωτότυπη μουσική: Νατάσσα Μουσάδη

Ενορχήστρωση / Σχεδιασμός ήχου: Νατάσσα Μουσάδη, Αντώνης Γουγής
Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζιώγαλας
Επιμέλεια Κίνησης: Βαγγελιώ Κυριαζίδου

Μουσική διδασκαλία: Νατάσσα Μουσάδη
Φωτογραφίες / Video: Άκης Βαλεργάκης

Animation: Νίκος Ραδαίος
Γραφιστικά: Νατάσσα Μουσάδη

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Τσαγκαράκης
Οργάνωση Παραγωγής: Σοφία Σίμου
Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Γιαραμαζίδης, Αντώνης Γουγής, Σοφία Σίμου, Γιώργος Τσαγκαράκης, Ελένη Τσάκαλου

Μουσικός επί σκηνής: Αντώνης Γουγής

Πού: Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής (Αγίου Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως, Κεραμεικός)
Πότε: Από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 21:00 & για κάθε Παρασκευή μέχρι και τέλος Δεκέμβρη.
Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 12€ (άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/the-dog-theatro-vafeio/

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6934654289
Διάρκεια: 110’

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει»

Pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Δεκαπλασιασμός προστίμων στους servicers και σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις με εξωδικαστικό, μετά την κατακραυγή για το άρθρο 23

warsaw-Chopin-Airport_0311_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε Βαρσοβία, Σόφια και Μούρθια: Τέσσερις πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

elections-usa-214234
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Μάχη μέχρι τέλους για τον έλεγχο του Κογκρέσου – Οι πολιτείες-κλειδιά, η μεγάλη συμμετοχή και το στοίχημα Τραμπ

synenetyxi foto
ΥΓΕΙΑ

Από σήμερα στα χέρια των πολιτών ο έλεγχος του ασφαλιστικού τους φακέλου – Πώς μπορούν να αξιολογούν τους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

kal-tu
ΚΑΛΧΑΣ

Τα «40άρια» μόνο στον πυρετό, η διπλή εντολή Μητσοτάκη, οι περίεργες κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, η φυγή του Βαρεμένου και ο Χαρίτσης ως … πολύφερνη νύφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:46
samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει»

Pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Δεκαπλασιασμός προστίμων στους servicers και σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις με εξωδικαστικό, μετά την κατακραυγή για το άρθρο 23

warsaw-Chopin-Airport_0311_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε Βαρσοβία, Σόφια και Μούρθια: Τέσσερις πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

1 / 3