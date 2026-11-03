Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε η σύντροφος του Φιρινίδη για την ΜΚΟ – Ελεύθεροι με όρους άλλοι τρεις κατηγορούμενοι – Οι 900.000 ευρώ και η Louis Vuitton

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Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή Θεσσαλονίκης η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου Κωνσταντίνου Φιρινίδη στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα» εγκληματικής ομάδας για την ιδιοποίηση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές και εράνους υπέρ παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
Σε αντίθεση με την 35χρονη, ο 32χρονος αδελφός της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του.
Την ίδια ποινική μεταχείριση είχαν ο διαιτητής και ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του ίδιου ανακριτή για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων σε τοπικά πρωταθλήματα.
Τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την υπόθεση της ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη κατά την απολογία της, αποδίδοντας την ευθύνη στον 37χρονο σύντροφό της. Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο 37χρονος ξόδεψε τα χρήματα στον τζόγο, στον οποίο, όπως είπε, είναι εθισμένος.
Η κατηγορούμενη παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβήτησε το ύψος των χρημάτων που φέρεται να λείπουν από τους εράνους.
«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος», φέρεται να ανέφερε.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναγνώρισε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν όσα συνέβαιναν, ζητώντας συγγνώμη.
«Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να είπε.
Η 35χρονη αρνήθηκε ότι η καθημερινότητά της χαρακτηριζόταν από πολυτέλεια, υποστηρίζοντας πως οι εικόνες που παρουσιάζονται δεν αποτυπώνουν συνολικά τον τρόπο ζωής της.
«Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών», φέρεται να δήλωσε.
Αναφερόμενη σε προσωπικές αγορές και διαμονές σε ξενοδοχεία, η κατηγορούμενη φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε αγοράσει μία επώνυμη τσάντα και είχε μείνει δύο φορές σε σουίτες.
«Πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Έχω βαφτίσει τρία παιδάκια», φέρεται να είπε.
Σε άλλο σημείο της απολογίας της, η 35χρονη υποστήριξε ότι καμία οικογένεια δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία.
«Δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο», ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, φέρεται να είχε τοποθετήσει 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι εισπράξεις του από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο Φιρινίδης, ο οποίος είναι ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση και σύντροφος της 35χρονης που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.
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