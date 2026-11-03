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03.11.2026 15:40

Συναγερμός σε Βαρσοβία, Σόφια και Μούρθια: Τέσσερις πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

03.11.2026 15:40
warsaw-Chopin-Airport_0311_1920-1080_new
credit: AP

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Συναγερμός έχει σημάνει σε Πολωνία, Βουλγαρία και Ισπανία, καθώς τέσσερις πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα, και προσγειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως αναφέρει το BBC. 

Δύο επιβατικά αεροσκάφη ελέγχθηκαν στη Βαρσοβία και ένα τρίτο στη Μούρθια, ενώ σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ισραήλ προσγειώθηκε επίσης στο αεροδρόμιο της Σόφιας, ύστερα από απειλή για βόμβα που εστάλη μέσω mail.

Πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας, όπου το αεροσκάφος ελέγχθηκε από ειδικούς. Η πτήση είχε ως προορισμό το κύριο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, Σοπέν, και μετέφερε 181 επιβαίνοντες.

Μια δεύτερη πτήση, από την Κοπεγχάγη προς το αεροδρόμιο Σοπέν, δέχθηκε επίσης απειλή για βόμβα, σύμφωνα με δανικά ΜΜΕ. Ωστόσο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά.

Στο μεταξύ, αεροσκάφος της Ryanair, που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μούρθια, στη νότια Ισπανία, εξαιτίας μιας ακόμη απειλής.

Στην πτήση επέβαιναν συνολικά 121 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος, σύμφωνα με τον Φρανθίσκο Λούκας, εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μούρθια.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν μία ημέρα αφότου αεροσκάφος της Wizz Air, που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Βουδαπέστη, συνοδευόμενο από ουγγρικό μαχητικό αεροσκάφος, έπειτα από απειλή για βόμβα.

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Συναγερμός σε Βαρσοβία, Σόφια και Μούρθια: Τέσσερις πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

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