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03.11.2026 16:34

Νέα επίθεση στον Ελ Σαγιεντ από τον Τραμπ: «Μισεί τους Εβραίους, τους λευκούς και τους μαύρους, θα σας χρεοκοπήσει»

03.11.2026 16:34
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Έχουν ανοίξει οι κάλπες στις ΗΠΑ για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τα 100 μέλη της Γερουσίας, ενώ παράλληλα διεξάγονται εκλογές για διάφορα πολιτειακά αξιώματα, μεταξύ των οποίων και θέσεις κυβερνητών.

Η πολιτεία του Μίσιγκαν είναι κρίσιμη, καθώς σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία μπορεί να κρίνει ποιος ελέγχει το Σενάτο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μία ακόμη προσπάθεια να συσπειρώσει το λευκό ακροατήριο του, επιτέθηκε στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ

«Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ μισεί τους Εβραίους, μισεί τους Μαύρους. Μην νιώθετε άσχημα μισεί και τους Λευκούς. Μόνο χαζοί θα τον ψήφιζαν στην εκλογική αναμέτρηση για το Σενάτο στο Μίσιγκαν. Θα σας χρεοκοπήσει 100%. Ψηφίστε τον Ρότζερς», έγραψε στο Truth Social.

O 42χρονος γιατρός με καταγωγή από την Αίγυπτο κατάφερε να νικήσει στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τη Χέιλι Στίβενς που είχε τη στήριξη του πανίσχυρου ισραηλινού λόμπι AIPAC και πλέον είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις. 

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