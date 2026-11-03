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03.11.2026 17:33

Ευαγγελία Μουμούρη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έδωσα και εγώ χρήματα, δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό

03.11.2026 17:33
moumouri-eksot

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Στα συναισθήματα που ένιωσε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αναφέρθηκε η Ευαγγελία Μουμούρη, αποκαλύπτοντας ότι είχε και η ίδια προχωρήσει σε δωρεά χρημάτων, προκειμένου να βοηθήσει ένα παιδί.

Η ηθοποιός εξέφρασε την αγανάκτησή της για όσα έχουν γίνει γνωστά τα τελευταία 24ωρα, δηλώνοντας πως η απονομή δικαιοσύνης δεν της αρκεί, και η υπόθεση έχει «ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά της», που την κάνουν να επιθυμεί να συμβεί κάτι κακό στους εμπλεκόμενους.

Η τοποθέτησή της έγινε τη Δευτέρα, 2/11, μέσα από δύο βίντεο που ανάρτησε στα Instagram stories. Όπως ανέφερε, είχε ανταποκριθεί στην έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό τη μετάβαση ενός αγοριού, του Άλεξ, στις ΗΠΑ, ενώ είχε κινητοποιήσει και άλλα άτομα, προτρέποντάς τα να συνεισφέρουν.

Ύστερα από όσα έγιναν γνωστά, η ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπη με το γεγονός ότι το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης που συγκεντρώθηκε δεν κατέληξε στο παιδί. Η εξέλιξη αυτή την εξόργισε, με την ίδια να αναδεικνύει παράλληλα τον κίνδυνο να πληγεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε αντίστοιχες εκκλήσεις, την ώρα που υπάρχουν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία χρειάζονται πραγματικά οικονομική υποστήριξη.

Η συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση της ηθοποιού

«Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα και εγώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η “Παιδική Χαρά” για τη… χαρά τους», ανέφερε αρχικά η Ευαγγελία Μουμούρη.

Όπως εξομολογήθηκε στη συνέχεια, η οργή της για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν τόσο έντονη, ώστε έφτασε να επιθυμεί το κακό των υπευθύνων: «Απλώς, ξέρεις, μετά από αυτό, έχουν ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Δηλαδή πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιον λόγο τώρα εμένα δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, τα κατώτατα ένστικτα… Θέλω να πάθουν κακό. Ας πούμε, αυτοί θέλω να πάθουν κακό τώρα. Δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά θέλω το κακό τους. Αυτό. Αυτό».

Παράλληλα, η εμπειρία αυτή κλόνισε την πρόθεσή της να ανταποκριθεί στο μέλλον σε ανάλογες εκκλήσεις, καθώς, όπως είπε, η πρώτη σκέψη που της δημιουργήθηκε ήταν να μην προσφέρει ξανά χρήματα: «Αυτό που σκέφτομαι, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν».

Η ηθοποιός, ωστόσο, διαχώρισε την υπόθεση της ΜΚΟ από την πραγματικότητα των παιδιών για τα οποία ζητήθηκε οικονομική συνδρομή, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για υπαρκτά περιστατικά: «Βεβαίως αυτά τα παιδιά δεν είναι ψεύτικα παιδιά, δεν τα έφτιαξε, μακάρι να τα έφτιαχνε με AI η “Παιδική Χαρά” για να πάρει τα λεφτά μας. Οπότε αυτό που θα έλεγα θα ήταν “μπράβο σου ρε, είσαι μάγκας, με κορόιδεψες”, αλλά δεν πειράζει. Με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι αληθινά. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα».

«Μακάρι να μην χρειαζόταν η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μακάρι να μπορούσε το κράτος να έδινε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

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