Μητσοτάκης: Νομιμότητα παντού, άλλοι αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές

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Στα αποτελέσματα της δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη λειτουργία της, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου της υπηρεσίας.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιλογή της κυβέρνησης να θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της νομιμότητας και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή αποτυπώνεται πλέον στα αποτελέσματα της ειδικής δομής που δημιουργήθηκε.

«Το “Νομιμότητα Παντού” μετατράπηκε σε καθημερινή μάχη παντού. Στόχος μας είναι η ολική επαναφορά του Νόμου έναντι της αυθαιρεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «την επιλογή εκείνη δικαιώνουν τα αποτελέσματα της ειδικής δομής που συγκροτήσαμε».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στα στοιχεία που καταγράφει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τη διετή λειτουργία της, καθώς, όπως προκύπτει από τον απολογισμό, η υπηρεσία έχει διαχειριστεί σημαντικό αριθμό υποθέσεων, προχωρώντας στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και κυκλωμάτων.

Ειδικότερα, μέσα σε διάστημα 24 μηνών, η ΔΑΟΕ χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ενώ αποδόθηκαν κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα. Παράλληλα, εξαρθρώθηκαν 259 εγκληματικές συμμορίες, που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικά πεδία παράνομης δράσης.

Όπως επισημάνθηκε στην ομιλία του πρωθυπουργού, στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν τόσο κυκλώματα παράνομων καυσίμων και λαθρεμπορίου τσιγάρων όσο και δίκτυα διασυνοριακού εγκλήματος. Σημαντικές ήταν, επίσης, οι υποθέσεις που αφορούσαν εγκληματικές δραστηριότητες σε δημόσιες υπηρεσίες και σωφρονιστικά καταστήματα.

«Από κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, μέχρι δίκτυα που λυμαίνονταν εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το εύρος της δράσης της υπηρεσίας.

Η συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας της ΔΑΟΕ συνοδεύεται, σύμφωνα με τον απολογισμό που παρουσιάστηκε, από έναν εκτεταμένο κύκλο ερευνών και επιχειρήσεων, με την κυβέρνηση να θέτει ως βασικό στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπέδωση της νομιμότητας σε κάθε επίπεδο.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, υποκριτές όσοι αναρωτιούνται γιατί αποκαλύπτονται υποθέσεις παρανομίας»

Παράλληλα ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος στις πρόσφατες αποκαλύψεις υποθέσεων παρανομίας και στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση όσων αναρωτιούνται για τον μεγάλο αριθμό πρόσφατων αποκαλύψεων, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η ύπαρξη παρανομίας, αλλά η αποκάλυψη και η οργανωμένη αντιμετώπισή της από τις αρμόδιες αρχές.

«Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις. Είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί «έργο αυτής της κυβέρνησης και έργο της ΔΑΟΕ».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στις προηγούμενες κυβερνητικές επιλογές όσον αφορά το ποινικό πλαίσιο, αντιπαραβάλλοντας τις πολιτικές του παρελθόντος με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της σημερινής κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, «άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στη συγκεκριμένη νομοθετική μεταρρύθμιση, υπογραμμίζοντας ότι την καταψήφισαν.

«Η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτήν την τόσο κρίσιμη μεταρρύθμιση. Δεν είμαστε, συνεπώς, “όλοι ίδιοι” και αυτό αναγνωρίζεται», τόνισε, επιχειρώντας να αναδείξει τις διαφορές στην πολιτική αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Ενιαίο μέτωπο κατά του οργανωμένου εγκλήματος – Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στη συνεργασία των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά η αστυνομική έρευνα, οι φορολογικές διασταυρώσεις και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν συντονισμένα απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία αυτή δημιουργεί ένα ενιαίο μέτωπο κατά της παρανομίας, περιορίζοντας τα περιθώρια διαφυγής και ασυλίας για όσους εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

«Για πρώτη φορά, η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση, ο κρίσιμος ρόλος της ΑΑΔΕ και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, κλείνοντας κάθε “χαραμάδα” ασυλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, παρουσιάζοντας τα έσοδα που εξασφαλίζονται από τους σχετικούς ελέγχους.

Όπως υπογράμμισε, μόνο από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξασφαλίζονται περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως για το 2025, ενώ εκτίμησε ότι το αντίστοιχο ποσό ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2026.

«Αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα πρόσθετα έσοδα δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για την ενίσχυση κρίσιμων τομέων του κράτους.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, τα χρήματα αυτά μπορούν να κατευθυνθούν σε πρόσθετες δαπάνες για την Υγεία, την Παιδεία, την Άμυνα και την Πολιτική Προστασία, συνδέοντας ευθέως την πάταξη της φοροδιαφυγής με τη χρηματοδότηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

«Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία» – Μήνυμα για τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μάχη κατά της διαφθοράς και των κυκλωμάτων που δρουν ακόμη και μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία «Νομιμότητα Παντού» αποτελεί μια ευρύτερη και πολυεπίπεδη προσπάθεια του κράτους για την αντιμετώπιση κάθε μορφής παρανομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στα φαινόμενα διαφθοράς εντός της δημόσιας διοίκησης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η προσπάθεια αυτή αφορά την αντιμετώπιση κάθε είδους «παρασίτων», ακόμη και εκείνων που εντοπίζονται στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις που αφορούν τις Πολεοδομίες.

Ιδιαίτερα αυστηρό ήταν το μήνυμά του προς τους δημοσίους υπαλλήλους που ενδέχεται να εμπλέκονται ή να διευκολύνουν τη δράση εγκληματικών κυκλωμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση στη δημόσια διοίκηση για όσους συνεργάζονται με παράνομα δίκτυα.

«Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να “βάζουν πλάτη” σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για την αποφασιστικότητα της Πολιτείας απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, υπογραμμίζοντας ότι κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν μπορεί να υπερισχύσει των κρατικών θεσμών και των αρμόδιων αρχών.

«Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία», είπε χαρακτηριστικά.

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