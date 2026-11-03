Συμμετοχή Μητσοτάκη σε συζήτηση την Τετάρτη με τον φωτογράφο Platon

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 19.30, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον φωτογράφο Platon, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power», στο Μουσείο Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς.
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