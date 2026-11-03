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03.11.2026 17:28

Τα μπουζούκια φταίνε για την ακροδεξιά; Η απάντηση Δουδωνή με… Ανδρέα Παπανδρέου

03.11.2026 17:28
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Με αιχμηρή δόση ειρωνείας σχολίασε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, τις αναφορές του τομεάρχη Πολιτισμού της ΕΛ.ΑΣ., Χάρη Μαυρουδή, που συνέδεσε την άνοδο της ακροδεξιάς με τα μπουζούκια.

Ο κ. Δουδωνής επέλεξε να απαντήσει με έναν τρόπο που παραπέμπει στην πολιτική ιστορία, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τον Ανδρέα Παπανδρέου να τοποθετείται από το βήμα της Βουλής για τα μπουζούκια, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτά δεν είναι εισαγόμενα, είναι γνήσια δικά μας».

Με αυτόν τον τρόπο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έδωσε τη δική του σκωπτική απάντηση στη συγκεκριμένη προσέγγιση, αντιπαραβάλλοντας την πολιτιστική παράδοση με την προσπάθεια ερμηνείας ενός σύνθετου κοινωνικού και πολιτικού φαινομένου.

Στην ανάρτησή του, ο Παναγιώτης Δουδωνής άσκησε παράλληλα κριτική στη στάση της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φασισμού και της ακροδεξιάς απαιτεί θεσμικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες και δικαστικούς αγώνες και όχι αναζήτηση ευθυνών στη νυχτερινή διασκέδαση.

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