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03.11.2026 18:01

Η Telekom Μεγάλος Χορηγός του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

03.11.2026 18:01
Telekom-festival-kinimatografou-thessaloniki

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Η Telekom είναι Μεγάλος Χορηγός του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της χορηγίας της, η Telekom θα προσφέρει το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το Ειδικό Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία, «Αργυρός Αλέξανδρος», το οποίο θα διεκδικήσουν οι ταινίες του Arrivals Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος. Παράλληλα, στο φετινό τμήμα Series Special Screenings θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 21:30, ειδική προβολή, με ελεύθερη είσοδο, των δύο πρώτων επεισοδίων της σειράς «Σχέδιο Οδυσσέας», σε παραγωγή MagentaTV.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την 11η συνεχόμενη χρονιά που ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με σταθερή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς, μέσα από την παραγωγή και συμπαραγωγή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, σειρών και ντοκιμαντέρ, καθώς και μέσα από τις χορηγικές του δράσεις.

Στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθούν 258 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους σε φυσικούς χώρους, ενώ 58 ταινίες θα είναι διαθέσιμες online, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας online.filmfestival.gr. Η αυλαία του Φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία «Μινώταυρος» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες, και θα πέσει με την προβολή της ταινίας «Άγνωστη γυναίκα» της Μάι ελ-Τούκι, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Από το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, το μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Έλληνα δημιουργού Νίκου Γραμματικού, τα TIFF Talks με διάσημους καλεσμένους, καθώς και το αφιέρωμα «Καλώς ήρθατε στην έρημο», με guest curator τον δημιουργό Όλιβερ Λάσε (Sirãt). Η Αγορά θα φιλοξενήσει πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών, με φετινό ambassador τον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και ηθοποιό Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Το 67ο ΦΚΘ περιλαμβάνει έξι διεθνή διαγωνιστικά τμήματα (Arrivals Διεθνές Διαγωνιστικό, Meet the Neighbors+, >>Film Forward, Immersive, Podcast και Smart7) και συνολικά 26 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους.

«Σχέδιο Οδυσσέας»: Η νέα σειρά παραγωγής της MagentaTV στο 67ο ΦΚΘ

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς μυθοπλασίας της MagentaTV, «Σχέδιο Οδυσσέας». Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, βασίζεται στο best-seller βιβλίο του Δημήτρη Σίμου, «Ο θάνατος του Οδυσσέα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο). Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών, που συνδέονται με ένα απόρρητο πρόγραμμα στρατολόγησης ορφανών παιδιών τη δεκαετία του ’70.

Στη σειρά συμμετέχει ένα καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, που αποτελείται από τους: Θάνο Τοκάκη, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργο Κέντρο, Χρήστο Κοντογεώργη, Σίσσυ Τουμάση, Βασίλη Δογάνη, Άρη Λεμπεσόπουλο, Γιώργο Γάλλο, Άννα Μενενάκου, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Όλγα Μιχαλοπούλου, Οδυσσέα Πετράκη, Γιώργο Κωνσταντινίδη, Λευτέρη Πολυχρόνη, Χρήστο Σαπουντζή, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άρη Τρουπάκη, Αργύρη Γκαγκάνη, Νάνσυ Μπούκλη, Μαρία Αποστολακέα, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά. Το «Σχέδιο Οδυσσέας» θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στη MagentaTV μέσα στο 2027.

Η ειδική προβολή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 21:30 στην Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, στην Αποθήκη Δ στο Λιμάνι, με παρουσία συντελεστών της σειράς. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα ταμεία του Φεστιβάλ.

Περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δράσεις του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο: www.filmfestival.gr.

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