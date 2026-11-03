Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI

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Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την έναρξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και στην εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου της βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Εκτός από τον πολιτικό προϊστάμενο του ελληνικού FBI, υπουργό ΠροΠο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που απηύθυνε και ομιλία, το παρών έδωσε στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Παρών και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μάλιστα αντάλλαξε και θερμή χειραψία με τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Στην εκδήλωσε βρέθηκε και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

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