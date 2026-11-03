Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ψήφισαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες

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Τι κι αν βρίσκονται σε ύψος άνω των 400 χιλιομέτρων σε τροχιά από τη Γη, οι τρεις αστροναύτες της NASA, ανάμεσά τους και ο Ανίλ Μενόν, ψήφισαν την Τρίτη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Και τα τρία Αμερικανικά μέλη του πληρώματος είχαμε το προνόμιο να ψηφίσουμε από τον Διαστημικό Σταθμό. Συμπληρώσαμε ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά μας και τα αποστείλαμε με ασφαλή τρόπο στους αρμόδιους εκλογικούς υπαλλήλους», δήλωσε ο Μενόν.

Όπως γράφει το The Economic Times, η ψήφος από το Διάστημα ακολουθεί ουσιαστικά την ίδια διαδρομή με μεγάλο μέρος των δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών. Το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο αποστέλλεται μέσω του Near Space Network της NASA.

Για να διασφαλίζονται το απόρρητο και η ακεραιότητα της διαδικασίας, το ψηφοδέλτιο είναι κρυπτογραφημένο και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνο ο ίδιος ο αστροναύτης και ο αρμόδιος εκλογικός υπάλληλος.

Σε σύντομο βίντεο, ο Μενόν αποκάλυψε ότι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα μέσα στο δωμάτιό του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το οποίο λειτούργησε για λίγα λεπτά σαν εκλογικό παραβάν.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. pic.twitter.com/hJCExQ2nKr November 3, 2026

Όπως είπε, συμπλήρωσε ηλεκτρονικά το ψηφοδέλτιό του και το απέστειλε στην κομητεία Χάρις του Τέξας, όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Πώς γίνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας

Οι αστροναύτες της NASA που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορούν να συμμετέχουν στις αμερικανικές εκλογές, ψηφίζοντας από το Διάστημα μέσω ειδικής διαδικασίας επιστολικής ή πρόωρης ψήφου, σε συνεργασία με την αρμόδια εκλογική αρχή της κομητείας όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Όπως αναφέρει ο επίσημος ιστότοπος της NASA, η διαδικασία βασίζεται στα συστήματα επικοινωνίας της NASA και, ειδικότερα, στο πρόγραμμα Space Communication and Navigation (SCaN).

Οι αστροναύτες ακολουθούν ουσιαστικά την ίδια διαδικασία με κάθε Αμερικανό που βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιστολική ψήφο και, αφού λάβουν το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, να το συμπληρώσουν ενώ βρίσκονται σε τροχιά.

Στη συνέχεια, το ψηφοδέλτιο μεταδίδεται μέσω του συστήματος δορυφόρων Tracking and Data Relay της NASA σε επίγεια κεραία στις εγκαταστάσεις White Sands Test Facility, στο Νέο Μεξικό. Από εκεί αποστέλλεται στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον και κατόπιν στην αρμόδια εκλογική αρχή, η οποία αναλαμβάνει την καταχώριση της ψήφου.

Η δυνατότητα ψήφου από το Διάστημα υπάρχει από το 1997, όταν το νομοθετικό σώμα του Τέξας ενέκρινε σχετική ρύθμιση για τους αστροναύτες της NASA. Την ίδια χρονιά, ο Ντέιβιντ Γουλφ έγινε ο πρώτος Αμερικανός που ψήφισε ενώ βρισκόταν σε τροχιά, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον ρωσικό διαστημικό σταθμό Mir.

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