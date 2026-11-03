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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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03.11.2026 23:30

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για τη μεγάλη χάρη που εξασφάλισε σε τραπεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο του 2019

03.11.2026 23:30
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Σήκωσε το γάντι του Παύλου Μαρινάκη για το μπρα ντε φερ Τσίπρα Μητσοτάκη για τον ποινικό κώδικα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για λάσπη και συκοφαντίες από τον στριμωγμένο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κάλεσε να δώσει ονόματα και στοιχεία για όσα καταμαρτύρησε στον Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Ο κατήφορος του κ. Μητσοτάκη δεν έχει όρια.

Όταν στριμώχνεται για τα επτά χρόνια καταστροφικής διακυβέρνησής του, πετάει λάσπη και συκοφαντίες στον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες.

Όταν ο πρώην πρωθυπουργός τον προκαλεί ευθέως να δώσει ονόματα και διευθύνσεις, αυτός κρύβεται.

Βάζει τον εκπρόσωπο του να μας παραπέμψει στον Κοντονή, ενώ «ποιείται την νήσσαν» για τη μεγάλη χάρη που εξασφάλισε σε τραπεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο του 2019.

Πού είναι τα ονόματα;

Πού είναι τα στοιχεία;

Πού είναι η πολιτική σας αξιοπρέπεια;

Αλλά δεν ξαφνιαζόμαστε. Η συκοφαντία ήταν πάντοτε δίδυμη αδελφή της διαφθοράς».

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Με δηλώσεις Κοντονή απάντησε ο Μαρινάκης στον Τσίπρα για τον ποινικό κώδικα

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Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για τη μεγάλη χάρη που εξασφάλισε σε τραπεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο του 2019

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