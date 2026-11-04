Κόλαφος για την πολιτική του Τραμπ τα πρώτα exit polls των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ: Η κρίσιμη μάχη για το Κογκρέσο, οι πολιτείες – κλειδιά και το διακύβευμα της επόμενης ημέρας

Takeaways by to pontiki AI Οι Αμερικανοί προσέρχονται μαζικά στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, με τη συμμετοχή να προσεγγίζει επίπεδα ρεκόρ εν μέσω έντονου ενδιαφέροντος για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τα πρώτα exit polls δείχνουν δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομική κατάσταση και τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την ακρίβεια να αποτελεί την κύρια ανησυχία.

Οι Δημοκρατικοί διεκδικούν την ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ για τον έλεγχο της Γερουσίας απαιτείται νίκη σε τουλάχιστον τρεις από τις έξι αμφίρροπες αναμετρήσεις.

Την ώρα της εκλογικής διαδικασίας, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε διακήρυξη με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κηρύσσει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».

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Στην τελική ευθεία μπήκε η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με τους Αμερικανούς να προσέρχονται μαζικά στις κάλπες, σε μια αναμέτρηση που εξελίσσεται σε δημοσκόπηση για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί σε μια μάχη μέχρι εσχάτων για τον έλεγχο του Κογκρέσου, την ώρα που η υψηλή συμμετοχή δίνει το δικό της μήνυμα. Σταδιακά κλείνουν οι κάλπες σε κάποιες πολιτείες, ενώ τα πρώτα exit poll των αμερικανικών δικτύων αποτελούν κόλαφο για την πολιτική του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δεν αποκλείεται σε περίπτωση βαριάς ήττας να μιλήσει για εκλογική νοθεία, όπως το έχει κάνει ξανά στο παρελθόν.

Ήδη δημοσιεύτηκαν τα πρώτα exit polls για την κρίσιμη αναμέτρηση για τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα σε αρκετές πολιτείες αναμένεται να παραταθεί η ψηφοφορία, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, ενώ η συμμετοχή στις εκλογές πλησιάζει επίπεδα ρεκόρ.

NBC News Exit Poll: Το 62% αποδοκιμάζει τον Τραμπ – Η ακρίβεια κυριαρχεί στις ανησυχίες των ψηφοφόρων

Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής αποτελούν βασικές ανησυχίες των Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα του exit poll του NBC News.

Το 44% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία, ενώ μόλις το 18% αναφέρει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Συνολικά, το 79% δηλώνει ότι ο πληθωρισμός προκαλεί οικονομικές δυσκολίες στην οικογένειά του, με τις τιμές των τροφίμων, των καυσίμων, της ενέργειας και της υγειονομικής περίθαλψης να βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων θεωρούν ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει την οικονομία. Το 65% εκτιμά ότι οι δασμοί του πλήττουν την αμερικανική οικονομία, ενώ το 62% τον θεωρεί υπεύθυνο για τις υψηλές τιμές.

Παράλληλα, το 62% αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, έναντι 38% που τον εγκρίνει.

Για το 59% των ψηφοφόρων, ο Τραμπ αποτέλεσε παράγοντα που επηρέασε την ψήφο τους. Ειδικότερα, το 43% δηλώνει ότι ψήφισε για να εκφράσει την αντίθεσή του στον πρόεδρο, έναντι 16% που ψήφισε για να τον υποστηρίξει.

Το 57% θεωρεί ότι ο Τραμπ έχει το παρακάνει με το μεταναστευτικό

Περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους (57%) θεωρούν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της παράτυπης μετανάστευσης έχει ξεπεράσει τα όρια, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του NBC News Exit Poll.

Το 23% εκτιμά ότι η πολιτική κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 21% θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμη πιο αυστηρή στάση.

Στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, με τις παρεμβάσεις αυτές να αλλάζουν την καθημερινότητα σε πολλές κοινότητες.

Αρνητική είναι και η εικόνα για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των επιχειρήσεων. Το 59% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τη δράση της, ενώ το 41% την εγκρίνει.

Παρά την κριτική, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους θεωρούν ότι η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό κινείται στη σωστή κατεύθυνση ή ότι θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο αυστηρή.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι ψηφοφόροι βλέπουν θετικά τη συμβολή των μεταναστών στη χώρα. Το 59% εκτιμά ότι οι μετανάστες προσφέρουν περισσότερα απ’ όσα αφαιρούν από τις ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 91% μεταξύ των Δημοκρατικών, στο 64% μεταξύ των ανεξάρτητων και στο 23% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών.

CNN Voter Poll: Έντονη δυσαρέσκεια για τον Τραμπ και την οικονομία – Τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς δυσαρεστημένοι με την πορεία της χώρας

Έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση στις ΗΠΑ, την οικονομία και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει η πανεθνική έρευνα CNN Voter Poll, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματά της.

Περίπου τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την πορεία της χώρας, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα εκφράζουν οργή.

Παράλληλα, περίπου έξι στους δέκα αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ περίπου οι μισοί εκφράζουν έντονη αποδοκιμασία. Μάλιστα, ένας στους πέντε ψηφοφόρους που τον είχαν υποστηρίξει στις προεδρικές εκλογές του 2024 δηλώνει πλέον δυσαρεστημένος από την απόδοσή του.

Η οικονομία αποτελεί επίσης βασική πηγή δυσαρέσκειας. Περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες, ενώ οι περισσότεροι αποδίδουν την αύξηση του κόστους ζωής στις πολιτικές του.

Η έρευνα του CNN συνδυάζει συνεντεύξεις στα εκλογικά τμήματα με δεκάδες χιλιάδες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις εκλογές. Τα πρώτα ευρήματα αποτελούν δημοσκοπικές εκτιμήσεις και θα προσαρμοστούν με βάση τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα.

AP Voter Poll: Τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς δυσαρεστημένοι με την πορεία της χώρας – Στο επίκεντρο η οικονομία και ο Τραμπ

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εμφανίζονται να επιθυμούν αλλαγή, σύμφωνα με το AP Voter Poll, τη μεγάλη έρευνα του Associated Press για τις εκλογές, η οποία καταγράφει εκτεταμένη δυσαρέσκεια για την κατάσταση στη χώρα και την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων δηλώνουν «οργισμένοι» ή «δυσαρεστημένοι» με την πορεία της χώρας, ενώ οι περισσότεροι φαίνεται να αποδίδουν στην κυβέρνηση Τραμπ την ευθύνη για το υψηλό κόστος ζωής.

Συγκεκριμένα, περίπου έξι στους δέκα θεωρούν ότι οι ασυνήθιστα υψηλές τιμές οφείλονται περισσότερο στις πολιτικές του Τραμπ παρά σε παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του.

Παράλληλα, περίπου το 70% των ψηφοφόρων επιθυμεί το Κογκρέσο να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στην προεδρική εξουσία, ενισχύοντας τους θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησής της.

Η έρευνα καταγράφει επίσης έντονη δυσαρέσκεια για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, περίπου τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους τοποθετούν στην πρώτη θέση την οικονομία, ενώ τρεις στους δέκα θεωρούν σημαντικότερο ζήτημα τη δημοκρατία.

Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα των ψηφοφόρων που αναφέρουν ως κυριότερα προβλήματα την εγκληματικότητα, την υγειονομική περίθαλψη και τη μετανάστευση.

Ο Χακίμ Τζέφρις δηλώνει ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονται «στο κατώφλι» της κατάκτησης της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Μιλώντας σε μέλη του προσωπικού και εθελοντές σε ένα τηλεφωνικό κέντρο στην Ουάσιγκτον, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, έδειξε αυτοπεποίθηση, αναφέροντας ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονται «στο κατώφλι μιας δραματικής αλλαγής» και «στο κατώφλι» της ανάκτησης της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΗΠΑ: Ρεκόρ πρόωρης συμμετοχής στις κάλπες

Ιστορικό ρεκόρ καταγράφει η πρόωρη ψηφοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς περισσότεροι από 59 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω επιστολικής ψήφου. Η αυξημένη συμμετοχή στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για μια κρίσιμη αναμέτρηση που θα καθορίσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο και θα επηρεάσει τη συνέχεια της προεδρίας Τραμπ.

Polymarket: Ανατροπή στις εκτιμήσεις για τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου

Την ίδια ώρα η Polymarket, η μεγαλύτερη πλατφόρμα προβλέψεων στον κόσμο, προβλέπει πως οι Δημοκρατικοί έχουν 74% να κερδίσουν τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 23% να πάρουν οι Ρεπουμπλικανοί τη Γερουσία και οι Δημοκρατικοί τη Βουλή, 5% να πάρουν οι Ρεπουμπλικανοί και τα δύο Σώματα και 1% να πάρουν οι Δημοκρατικοί τη Γερουσία και οι Ρεπουμπλικανοί τη Βουλή.

BREAKING: Democrats now have a 74% chance to seize control of the Senate, favored in 6 of 7 key races:



🔵 Michigan: 76%

🔵 Texas: 74%

🔵 Ohio: 72%

🔵 Maine: 70%

🔵 Alaska: 69%

🔵 Kansas: 64%

🟡 Iowa: 50%



🔗 https://t.co/bppwrs4XOb pic.twitter.com/fHI4EwYKQG — Polymarket (@Polymarket) November 3, 2026

Τραμπ: Παρακολουθεί τα εκλογικά αποτελέσματα στο Fox News – Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμφάνισης στον Τύπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την εκλογική βραδιά από τον Λευκό Οίκο, έχοντας στραμμένη την προσοχή του στην τηλεοπτική κάλυψη του Fox News. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι παρακολουθούσε τα εκλογικά αποτελέσματα, χωρίς να σχολιάσει την έως τώρα πορεία των αναμετρήσεων. Αντίθετα, επέκρινε τον τόνο της φωνής ενός από τους παρουσιαστές του δικτύου.

«Παρακολουθώ τα προεκλογικά αποτελέσματα στο FoxNews, αλλά δεν αντέχω τη φωνή της Τζέσικα Τάρλοφ — ΕΙΝΑΙ ΧΑΖΗ ΣΑΝ ΠΕΤΡΑ, αλλά είναι η φωνή της που με εκνευρίζει. Πρέπει να πάω αλλού μέχρι να βγει από τον αέρα αυτή η ΑΧΡΗΣΤΗ — Θα επιστρέψω αργότερα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να εμφανιστεί ενώπιον των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που έχει προγραμματιστεί για απόψε στην Ανατολική Αίθουσα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημόσιας εμφάνισης

Οι συνεργάτες Τύπου του Λευκού Οίκου ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι το δείπνο θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία τους. Ωστόσο, τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας που καλύπτει τον πρόεδρο είχαν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν προσωρινά από τον χώρο, με την οδηγία να επιστρέψουν έως τις 19:00, ώρα έναρξης της εκδήλωσης.

Το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ο Τραμπ μπροστά στις κάμερες φαίνεται να συνδέεται με την εξέλιξη της εκλογικής βραδιάς και τα αποτελέσματα που θα ανακοινώνονται. Σε κάθε περίπτωση, η δεξίωση στην Ανατολική Αίθουσα είχε καταχωριστεί στο ημερήσιο πρόγραμμα του προέδρου ως εκδήλωση «κλειστή για τον Τύπο».

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ κηρύσσει «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» στις ΗΠΑ

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πρώτων exit poll των διεθνών ΜΜΕ, που καταγράφουν την αποδοκιμασία μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε διακύρηξη στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ανακήρυξε την περίοδο από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου:

«Για περισσότερο από έναν αιώνα, η ανθρώπινη ελευθερία απειλείται από κομμουνιστικές και σοσιαλιστικές ιδεολογίες που καταργούν τις ατομικές ευκαιρίες, υποτάσσουν τα άτομα στο κράτος και εξαλείφουν τα θεόδοτα δικαιώματα πάνω στα οποία βασίζονται τα ελεύθερα έθνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της Εβδομάδας κατά του Κομμουνισμού, μας υπενθυμίζονται οι καταστροφικές συνέπειες του κρατικού ελέγχου επί της ανθρώπινης σκέψης, της δημιουργικότητας και της πολιτικής έκφρασης, οι οποίες οδηγούν σε πόνο, φτώχεια, εκμετάλλευση, βία και δυστυχία για εκατομμύρια ανθρώπους, και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να προστατεύσουμε τις ιερές αξίες της ζωής, της ελευθερίας και της αναζήτησης της ευτυχίας από τα δεσμά της τυραννίας.

Η Δημοκρατία μας ιδρύθηκε πάνω στη διαχρονική πεποίθηση ότι τα δικαιώματά μας είναι εγγενή, οι ελευθερίες μας είναι ιερές και η Κυβέρνησή μας αντλεί τις δίκαιες εξουσίες της από τη συναίνεση των κυβερνωμένων. Αυτές οι αρχές έχουν καθορίσει τον εθνικό μας χαρακτήρα για πάνω από 250 χρόνια και συνεχίζουν να διακρίνουν τον τρόπο ζωής μας από αυτόν όλων των άλλων χωρών του πλανήτη.

Σήμερα, ωστόσο, το αμερικανικό μας πείραμα αντιμετωπίζει νέες απειλές, καθώς οι σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές και ριζοσπαστικές αριστερές ιδεολογίες εκφράζονται όλο και περισσότερο στο Έθνος μας. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση για την υπεράσπιση των αρχών που στηρίζουν τη Δημοκρατία μας και να διασφαλίσουμε ότι τα διδάγματα της ιστορίας δεν θα ξεχαστούν ποτέ ούτε θα επαναληφθούν. Υπό την ηγεσία μου, η Αμερική δεν θα πέσει ποτέ θύμα αυτών των κακόβουλων ιδεολογιών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστική χώρα.

Η ιστορία της Αμερικής είναι, πάνω απ’ όλα, η ιστορία ενός Έθνους που ενώνεται, αντιστέκεται στην τυραννία και χαράζει το δικό του πεπρωμένο ως ελεύθερη και αυτοδιοικούμενη Δημοκρατία. Ως Πρόεδρος, θα προστατεύω πάντα τις ιδρυτικές αρχές για τις οποίες τόσοι πολλοί πάλεψαν και έχασαν τη ζωή τους. Μαζί, θα υπερασπιστούμε το Σύνταγμά μας, το οποίο προστατεύει τις ελευθερίες μας· θα διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου· θα ενισχύσουμε την ελεύθερη αγορά, η οποία μας έχει καταστήσει την πιο ευημερούσα χώρα που υπήρξε ποτέ· και θα διασφαλίσουμε ότι η υπόσχεση της Αμερικής θα παραμείνει ζωντανή και ισχυρή για τις επόμενες γενιές.

Αυτή την εβδομάδα, τιμάμε τα θύματα του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, αναπολώντας τις ζωές τους, υπερασπιζόμενοι τις ελευθερίες που τους στερήθηκαν, ανανεώνοντας την αποφασιστικότητά μας να διαφυλάξουμε τη Δημοκρατία που μας έχει ανατεθεί και υπενθυμίζοντας στον εαυτό μας ότι αυτό που έχουμε δημιουργήσει ως Έθνος αποτελεί τη μεγαλύτερη μαρτυρία της ανθρώπινης ελευθερίας στην ιστορία του κόσμου.

ΕΠΕΙΔΗ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΓΩ, Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου παρέχει το Σύνταγμα και οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών, δια του παρόντος ανακηρύσσω την εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν ακλόνητοι στην υπεράσπιση του αμερικανικού τρόπου ζωής έναντι οποιασδήποτε απειλής και να προστατεύσουν τη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, υπέγραψα το παρόν την τρίτη ημέρα του Νοεμβρίου, του έτους του Κυρίου μας δύο χιλιάδες είκοσι έξι, και του διακοσίων πεντηκοστού πρώτου έτους της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται νίκη σε τουλάχιστον τρεις αμφίρροπες αναμετρήσεις για να ελέγξουν τη Γερουσία

Οι Δημοκρατικοί πρέπει να επικρατήσουν σε τουλάχιστον τρεις από τις έξι αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του σώματος.

Η Γερουσία των ΗΠΑ αποτελείται από 100 μέλη και για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας απαιτούνται 51 έδρες. Στις σημερινές εκλογές ανανεώνεται περίπου το ένα τρίτο των εδρών.

Σήμερα, οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 53 έδρες, οι Δημοκρατικοί 45, ενώ δύο έδρες κατέχουν ανεξάρτητοι γερουσιαστές.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ινστιτούτο εκλογικών αναλύσεων Cook Political Report, έξι αναμετρήσεις θεωρούνται αμφίρροπες: στην Αλάσκα, το Κάνσας, την Αϊόβα, το Μέιν, το Οχάιο και το Τέξας.

Μέχρι πρόσφατα, στις αμφίρροπες αναμετρήσεις περιλαμβανόταν και το Μίσιγκαν, ωστόσο από το απόγευμα της Τρίτης η συγκεκριμένη εκλογική μάχη κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία των αναμετρήσεων με προβάδισμα των Δημοκρατικών.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και οι 435 έδρες κρίνονται στην εκλογική αναμέτρηση, ενώ για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας απαιτούνται 218 έδρες.

Σήμερα, οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 219 έδρες και οι Δημοκρατικοί 214, ενώ δύο έδρες παραμένουν κενές.



Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες ανά πολιτεία

Η ψηφοφορία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς οι κάλπες κλείνουν σε διαφορετικές ώρες ανάλογα με την πολιτεία.

Ακολουθεί το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε ώρα Ελλάδας:

01:00 – Κλείνει η πλειονότητα των εκλογικών τμημάτων σε Ιντιάνα και Κεντάκι

02:00 – Κλείνουν οι κάλπες σε Φλόριντα, Τζόρτζια, Νιου Χάμσαϊρ, Νότια Καρολίνα, Βερμόντ και Βιρτζίνια, καθώς και τα υπόλοιπα τμήματα σε Ιντιάνα και Κεντάκι

02:30 – Κλείνουν οι κάλπες σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια

03:00 – Κλείνουν οι κάλπες σε Αλαμπάμα, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Ουάσιγκτον DC, Ιλινόι, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μισισίπι, Μιζούρι, Νιου Τζέρσεϊ, Οκλαχόμα,Πενσιλβάνια, Ρόουντ Άιλαντ και Τενεσί, καθώς και στα περισσότερα τμήματα σε Κάνσας, Μίσιγκαν, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα και Τέξας

03:30 – Κλείνουν οι κάλπες στο Άρκανσο

04:00 – Κλείνουν οι κάλπες σε Αριζόνα, Αϊόβα, Λουιζιάνα, Κολοράντο, Μινεσότα, Νεμπράσκα, Νέο Μεξικό, Νέα Υόρκη, Ουισκόνσιν και Ουαϊόμινγκ, καθώς και τα υπόλοιπα τμήματα σε Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα και Τέξας

05:00 – Κλείνουν σχεδόν όλες οι κάλπες σε Άινταχο, Μοντάνα, Νεβάδα και Γιούτα

06:00 – Κλείνουν οι κάλπες σε Καλιφόρνια και Ουάσιγκτον, καθώς και τα περισσότερα τμήματα στο Όρεγκον

07:00 – Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε Αλάσκα και Χαβάη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στέλνει σχεδόν το σύνολο των παρατηρητών του σε περιοχές των Δημοκρατικών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει αποστείλει αξιωματούχους σε ολόκληρη τη χώρα για να παρακολουθήσουν τις ενδιάμεσες εκλογές σε εκλογικές περιφέρειες όπου κυριαρχούν οι Δημοκρατικοί.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι αποστέλλει 1.000 εκλογικούς ελεγκτές και παρατηρητές σε εκλογικές περιφέρειες και στις 50 πολιτείες. Η Δημοκρατική Καμάλα Χάρις νίκησε τον Τραμπ σε περίπου τα δύο τρίτα αυτών των εκλογικών περιφερειών στις προεδρικές εκλογές του 2024, όπως προέκυψε από ανάλυση του Reuters.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει μια επιθετική προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία των εκλογών, πιέζοντας τις πολιτείες να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την εγγραφή των ψηφοφόρων και υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην ψηφοφορία.

Η μάχη για τον Λευκό Οίκο το 2028 έχει ήδη αρχίσει – Πώς επηρεάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές τους πιθανούς υποψηφίους

Πολύ πριν κριθεί η έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, η κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2028 έχει ήδη ξεκινήσει, έστω και παρασκηνιακά.

Πιθανοί διεκδικητές του Λευκού Οίκου και από τα δύο κόμματα ενισχύουν το πολιτικό τους προφίλ και καλλιεργούν συμμαχίες σε ολόκληρη τη χώρα, με τα σημερινά αποτελέσματα να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις μελλοντικές φιλοδοξίες τους.

Ορισμένοι βρίσκονται οι ίδιοι στην εκλογική αναμέτρηση, όπως ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ, ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτσκερ και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο. Ο τελευταίος επιδιώκει μια ευρεία νίκη σε μια κρίσιμη πολιτεία, ελπίζοντας ότι θα ενισχύσει τη θέση του μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων σε πολιτείες όπως η Νότια Καρολίνα και το Νιου Χάμσαϊρ, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προκριματικές εκλογές.

Σημαντική παρουσία στην προεκλογική εκστρατεία είχαν επίσης ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ, ο οποίος προεδρεύει της Ένωσης Δημοκρατικών Κυβερνητών.

Στην πλευρά των Ρεπουμπλικανών, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν είναι υποψήφιος, ωστόσο τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν δοκιμασία για την πολιτική ισχύ του Ντόναλντ Τραμπ. Μια βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον Βανς και να ενθαρρύνει εσωκομματικούς αντιπάλους του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

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